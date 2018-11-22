2020 Model Kia Soul'dan Yeni Görseller Yayınlandı

Kia'nın klasik 'kutu' tasarımını gözler önüne seren 2020 model Kia Soul'dan yepyeni görseller elimize ulaştı.

30 Kasım'da başlayacak olan Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında resmen tanıtılacak olan 2020 model Kia Soul'dan muhtemelen son görseller elimize geçti. Daha önce otomobilin ince ön far takımını gösteren Kia, şimdi de aracın profilden silüetini ve kabinini paylaştı.

Hatchback Kia Soul, alışılageldik kutu tasarımı koruyor. Buna karşın yayınlanan fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere daha yumuşak ve yuvarlak hatlar seçilmiş. Göze hoş gelen bir bilgi eğlence sistemi ve ekran üzerine konumlanan havalandırma kanalları da epey dikkat çekiyor.

1.6 ve 2.0 litrelik motor seçeneklerine sahip olacak Kia Soul'un elektrikli versiyonu da olacak. İlk gelen bilgilere göre elektrikli modelin 320 kilometre civarında bir mesafe menzili bulunacak. Otomobille ilgili yeni detayları Los Angeles Otomobil Fuarı'nda alacağız.

2020 Model Kia Soul'dan Görseller