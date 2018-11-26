2020 Model Porsche 911’in İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yakın zamanda LA Otomobil Fuarı'nda yapılacak lansmandan önce yüksek kaliteli görüntüler ve aracın teknik özellikleri hakkında bilgi almamız zor olsa da, Porsche 911’in 2020 modeline dair ilk görüntüler ortaya çıkmış durumda.

Porsche’un en bilinen modeli olan 911 yıllar içerisinde ufak tefek değişiklikler geçirse de yaşlanmayan, eskimeyen bir model; adeta arabaların Keanu Reeves’i. 2020 yılında da çizgisini bozmayacak olan aracın 992 jenerasyonu ilk defa kamuflajsız olarak görüntülendi.

Görüntülerin kalitesi çok yüksek olmadığı için kesin ve keskin yorumlar yapmak pek mümkün değil. Aracın resmi tanıtımı birkaç gün sonra Los Angeles Otomobil Fuarı’nda yapılacak.

Aracın arka kısmının Carrera 4S ile olan benzerliği dikkat çekiyor. Diğer fotoğraflarda ise önden ve arka çaprazından görüyoruz. Aracın motoru hakkında kesin bir bilgi yok ancak çok büyük ihtimalle arkada olacak ve turbocharge özelliğine sahip olacak.

Şu anda 911 Carrera 365 hp, 911 Carrera 4S ise 450 hp güç üretiyor. Yeni modelde motorun gücü de biraz artabilir. Bu artışla beraber vites kutusunda da değişiklikler yapılması ve yedi vitesli şanzımanın yerini sekiz vitesli şanzımana bırakması bekleniyor.