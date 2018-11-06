Porsche'ın Taycan modeli için kullandığı reklam modeli, 2020 Porsche 911 için de geçerli olacağa benziyor.

Porsche, son yıllarda araçlarını lansmandan önce belli belirsiz fotoğraflarla tanıtıyor. Taycan ile başladıkları bu akıma uyan son araç ise 2020 model Porsche 911 oldu.

Porsche araçlarını, insanın araba kullanmak isteyeceği her yerde test etmek gibi faydalı bir alışkanlığı var. Buna çöl sıcağı da dahil, Finlandiya'nın karı kışı da. Porsche'un en ilginç testini soracak olursanız ben Çin'de yaptıkları ve "Porsche'un birbirini kalite olarak tutmayan yakıtlarla da çalışabildiğini" gösteren çalışmayı söylerim.

Yeni 911'in kamuflajlı görüntüsüyle çekilmiş fotoğrafları da bu testlere ait. Medyaya teslim edilen görüntülerde aracın genel olarak 911 tasarımına sadık olduğu görülüyor. Neredeyse ilk araçtan beri aynı tasarıma sahip olan 911'in hala çok şık ve güzel göründüğünü, teknik olarak da bir sorun yaşatmadığını göz önüne alırsak değişmesi için de pek bir neden yok.

Yeni aracın ön tarafı da çok değişmeyecek, ancak yan taraflar ve arkada yer alan lambalar ve ışıklar daha ince hale gelecek. Bu tarz br tasarımı daha önce Cayenne ve Panamera'da da görmüştük.