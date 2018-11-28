2020 Model Porsche 911’in Özellikleri Resmen Açıklandı

Bu hafta düzenlenen Los Angeles Otomobil Fuarı’nda 2020 Model Porsche 911 ailesi de resmi olarak tanıtıldı.

Porsche 911 serisi her zaman büyük ilgi gören bir seri olmuştur. Firmanın bu ikonik arabası her yıl yeni özelliklere kavuşuyor. 2020 Model Porsche 911 de istisna değil.

Dışarıdan bakıldığında aracın daha geniş ve daha kullanışlı hale geldiği göze çarpıyor. Ön tarafta 20 inç, arka tarafta ise 21 inç lastiklere sahip olan aracın ön tarafı yaklaşık 4 santim genişlerken, arka tarafı ise eski Carrera 4 ve GTS’ler gibi 72.91 inç genişliğinde.

Yeni LED farlar yol aydınlatmasını daha iyi hale getirirken, kaputla da estetik bir hat oluşturuyor. Arka tarafta ise pozisyonu ayarlanabilir bir kuyruk var. Araç neredeyse tamamen alüminyumdan yapıldı.

Aracın detaylarında da modernleşmenin izleri görülüyor. Kapı tutacakları gibi kısımlarda değişiklikler yapılarak küçük ama etkili tasarım geliştirmelere gidildiği görülüyor. Konsolun ortasında yer alan PCM, sık kullanılan özelliklere çabuk erişimi sağlayacak kısayollara sahip. Göstergelerde ise çerçevesiz tasarım kullanıldı. Genel olarak aracın kabini daha derli toplu ve daha temiz hale gelmiş durumda. Dokunmatik ekran boyutu da bu modelde 7 inçten 10.9 inçe çıkıyor..

Porsche’nin yatay 6 silindirli turboşarjlı motoru 911 Carrera S ve 911 Carrera 4S’e gücünü sağlıyor. Bu motor 443 beygir gücünde, bu da son modele kıyasla 23 beygirlik güç artışı anlamına geliyor. 8 vitesli aracın 0-100 km süresi arkadan çekişli modelde 3.5 saniye, dört çekişli versiyonda ise 3.4 saniye. Bu da aracın 100 kilometreye eski araçtan 0.4 saniye daha hızlı ulaştığını gösteriyor. Sport Chrono paketini seçen kullanıcılar içinse bu süre 3.3 saniye. 0-100 km şampiyonu ise Carrera 4S Coupe. Aracın ihtiyaç duyduğu süre sadece 3.2 saniye. Otomobilin sahip olduğu maksimum hız RWD versiyonda 308, AWD versiyonda ise 305 kilometre.

Porsche aracın manuel vitesli versiyonunun daha sonra geleceğini açıklarken araçların 2019 yazında Porsche Showroom’larında olacağını söyledi. Araçların fiyatı ise 113,200 dolardan başlıyor (911 Carrera S), 120,060 dolara (Carrera 4S) kadar çıkıyor.