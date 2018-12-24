2020 Model Supra'nın Agresif Arka Tasarımı Ortaya Çıktı

Toyota’nın asi çocuğu Supra hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce ön tarafı ortaya çıkan aracın şimdi de arka tarafın gün yüzüne çıktı.

Toyota’nın Supra modeli, beşinci jenerasyonu ile yollarda boy göstermeye devam edecek. Ön hatları sportif bir tasarıma sahip olan Supra’nın arka kısmı ise oldukça agresif olarak tasarlanmış.

Yeni Supra’nın arka kısmı, birebir olmasada FT-1’in arka kısmıyla oldukça benzer bir şekle sahip. 2014 yılında piyasaya çıkan FT-1’in tasarımı biraz daha farklı olsa da, ikisinin yan yana geldiği aşağıdaki fotoğraf benzerlikleri ortaya koyuyor.

2020 Toyota Supra iki tane oldukça büyük egzos çıkışına, entegre bir spoilera, F1’de gördüğümüz tarzda LED sis farlarına sahip. Aracın dik yüzgeçleri, agresif ve hızlı görüntüsüne de katkıda bulunuyor. Supra yazısını oluşturan harfler ise 2002’de üretimi sona eren klasik seriye bir gönderme.

Görselde aracın spoiler kısmı gözükmüyor. Bu parça sökülüp takılabilen bir parça. Spoilerı belki de daha farklı bir varyant için de saklamış olabilirler. Supra’nın GRMN varyantı olacağını zaten biliyoruz. Bu nedenle şu anda piyasaya çıkacak olan araçta spoiler olmayabilir.

Toyota Supra oldukça etkileyici bir araba olacak gibi duruyor.