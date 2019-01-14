Volkswagen'in en çok satılan araçlarından biri olan Passat'ın 2019 yazına doğru piyasaya çıkacak yeni tasarımı, Detroit Oto Show'da tanıtıldı. Otomobildeki çarpıcı tasarım değişiklikleri oldukça dikkat çekti.

VW Passat, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da satış rekorlarını kırmayı başaran bir otomobil. Güçlü motoru, sunduğu yakıt ekonomisi ve başarılı şanzımanı ile teknik anlamda kullanıcılarını memnun eden otomobil, tasarım olarak da oldukça beğenilen araçlar arasında yer alıyor. Yaz aylarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen 2020 model yeni Passat'lar ise Detroit Otomobil Fuarı'nda oldukça beğeni topladı.

Coupe görünümlü bir tavan çizgisi ile çok daha dinamik bir görüntüye sahip olan araç; inceltilmiş LED farları, uzatılmış stopları ve bagaj kapağının üzerine yayılacak şekilde konumlandırılmış “Passat” yazısı ile sportif bir çizgi kazanmış. Standart olarak 17 inç alüminyum jantlarla sunulan otomobil, opsiyonel olarak 18 ve 19 inç jant seçeneği de sunuyor. 2,0 litre direkt enjeksiyonlu geleneksel TSI motor seçeneği ile sunulacak olan yeni Passat, 174 beygir güce sahip. Önden çekişli araç, 6 ileri otomatik tiptronik şanzıman ile donatılmış.

Otomobildeki tasarım değişiklikleri sadece gövdede olanlardan ibaret değil. Aracın ön konsolunda da tasarımsal değişikler yapılmış. Farklı deri seçeneklerinin opsiyon olarak sunulduğu otomobilde, yine aynı şekilde koltuk ısıtmaları ve hafızalı koltuklar gibi özellikler de opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Araçta yer alan Volkswagen Car-Net isimli, eğlence sisteminin bulunduğu ekran; Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink gibi uygulamaları destekliyor ve sesli komut ile aktive edilebiliyor.

Yeni Passat birçok markada opsiyonel olarak sunulan asistan sistemlerinden bazılarını standart olarak sunuyor. Çarpışma önleme asistanı, yaya ikaz sistemi, acil durumda fren yapma gibi özellikler, standart sunulan uygulamalardan bazıları arasında yer alıyor. Otomobillerin garanti süresi konusunda da müşterilerini bilgilendiren Volkswagen, otomobili için 6 yıl veya yaklaşık 115,000 kilometre (hangisi önce dolarsa) garanti veriyor. Yeni Passat’ın satış rakamları hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.