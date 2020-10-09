2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı, açlık karşıtı çalışmalarıyla bu yılki ödülün sahibi oldu.

Dünyanın en saygın ve prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Nobel Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sahiplerine teslim ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2020 Nobel Fizik ve Nobel Kimya ödülünün ardından bugün de 2020 Nobel Barış Ödülü’nün kazananı açıklandı.

Açlıkla mücadele kapsamında çalışmalar yürüten Dünya Gıda Programı, 2020 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi oldu. Dünya Gıda Programı sözcüsü, ödül açıklamasının ardından çalışmalarının Nobel Ödülü ile taçlandırılmasının büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Dünya Gıda Programı, Nobel Barış Ödülü’nün yanı sıra 1.1 milyon dolar maddi ödül de alacak.

Nobel Barış Ödülü ile ilgili yapılan açıklamada Dünya Gıda Programı’nın açlık ve gıda güvenliği konularında çalışmalar yürüten dünyanın en büyük yardım kuruluşu olduğu belirtilirken, kurumun sadece 2019 yılında 88 farklı ülkede gıda güvenliği ve açlık konularında zor durumda olan 100 milyon insana yardım sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, Dünya Gıda Programı ve aynı amaçla faaliyet yürüten diğer kurumların maddi destek almadıkları takdirde dünya çapında pek çok yerde açlık krizi yaşanma ihtimali bulunduğu hatırlatılırken, kuruluşun uzun vadede 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni yerine getirmek adına da faaliyet gösterdiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü; ülkesi ile Eritre arasında 20 yıldır devam etmekte olan savaşı bitirme yönünde gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’e verilmişti.