Land Rover, genişleyen iç hacmi, güçlenen motoru ve hibrit tahrik sistemi ile yeni Range Rover Evoque'u resmi olarak tanıttı.

Konu SUV araçlar olduğunda Range Rover’ların ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Gerek şık tasarımı, gerek güçlü motoru, gerekse sahibini kral gibi hissettiren konforu ile Land Rover’ın yeni kompakt SUV aracı Range Rover Evoque, Birleşik Krallık merkezli otomotiv üreticisi tarafından tanıtıldı.

Kağıt üstünde bakıldığında 2020 Range Rover Evoque, yerini aldığı modelden daha büyük bir araç değil. Ancak araçta kullanılan Land Rover'ın PTA platformu, aracın hem iç mekanının hem de bagajının hacim olarak büyümesine imkan sağlamış. %6 büyüyen bagaj hacmi 591 litreye ulaşırken, arka koltukların katlanması ile bu hacim 1383 litreye kadar çıkıyor.

Land Rover, yeni Range Rover Evoque’u 3’ü dizel, 3’ü benzinli olmak üzere toplam 6 farklı motor seçeneği ile satışa sunuyor. Dizel motor seçenekleri 150, 180 ve 240 beygir gücü üretebiliyorken; benzinli motorlar 200, 250 ve 300 beygir güç üretiyorlar. En düşük güçlü ünitede önden çekiş sistemi ve manuel şanzıman bulunurken, dört çekişli ve 9 ileri otomatik şanzımanlı modellerin en çok tercih edilen modeller olması bekleniyor.

Range Rover Evoque’un içten yanmalı motoru, 17 km/s ve altındaki hızlarda frene basıldığı zaman kendini otomatik olarak kapatabiliyor. Yeniden hızlanma söz konusu olduğunda ise fren sırasında depolanan enerji kullanılıyor. Böylece daha az enerjiyle daha fazla güç mümkün oluyor. Ancak şirket, verimlilik ile ilgili net rakamları henüz açıklamış değil.

İngiliz şirket, yeni kompakt SUV’si ile birlikte ClearSight GroundView adlı yeni görüş sistemini de tanıttı. Radyatör ızgarası ve yan aynalara konumlandırılan kameralar sayesinde oluşturulan sistem, sürücünün multimedya ekranı üzerinden aracın ön bölgesindeki kör noktaları görebilmesini sağlıyor.