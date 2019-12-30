Tüm dünya gibi Türkiye de 2019 yılına veda etmeye ve yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak günü, yılın ilk resmi tatili olacak. Peki yılın geri kalanındaki resmi tatiller hangi güne denk gelecek? 2020’de dini bayramlar yaz aylarına denk geleceğinden, tatil planlarını erkenden yapmak adına resmi tatillerin hangi günlere denk geleceği şimdiden merak oluşturmuş durumda.
Haberin başında da belirttiğimiz gibi yılın ilk resmi tatili, 1 Ocak Çarşamba günü olacak. İlk dini bayram olan Ramazan Bayramı, mayıs ayının sonlarına denk gelirken yılın son resmi tatili olan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Perşembe günü olacak. Merak edenler için 2020 yılında kamuya resmi olarak tatil olacak tüm günler şu şekilde;
2020 yılındaki tüm resmi tatiller
- Yılbaşı - 1 Ocak 2020 Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2020 Perşembe
- Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2020 Cuma
- Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2020 Salı
- Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım Gün) - 23 Mayıs 2020 Cumartesi
- Ramazan Bayramı - 24 Mayıs 2020 Pazar-26 Mayıs 2020 Salı
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2020 Çarşamba
- Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün) - 30 Temmuz 2020 Perşembe
- Kurban Bayramı - 31 Temmuz 2020 Cuma-3 Ağustos 2020 Pazartesi
- Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2020 Pazar
- Cumhuriyet Bayramı Arifesi - 28 Ekim 2020 Çarşamba
- Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2020 Perşembe