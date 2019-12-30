2019'a veda etmeye hazırlanırken pek çok kişi şimdiden tatil rezervasyonları için 2020 yılındaki resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği merak etmeye başlamış durumda. Biz de sizler için 2020 yılındaki tüm resmi tatilleri tek bir listede topladık.

Tüm dünya gibi Türkiye de 2019 yılına veda etmeye ve yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak günü, yılın ilk resmi tatili olacak. Peki yılın geri kalanındaki resmi tatiller hangi güne denk gelecek? 2020’de dini bayramlar yaz aylarına denk geleceğinden, tatil planlarını erkenden yapmak adına resmi tatillerin hangi günlere denk geleceği şimdiden merak oluşturmuş durumda.

Haberin başında da belirttiğimiz gibi yılın ilk resmi tatili, 1 Ocak Çarşamba günü olacak. İlk dini bayram olan Ramazan Bayramı, mayıs ayının sonlarına denk gelirken yılın son resmi tatili olan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Perşembe günü olacak. Merak edenler için 2020 yılında kamuya resmi olarak tatil olacak tüm günler şu şekilde;

2020 yılındaki tüm resmi tatiller