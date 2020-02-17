Samsung Galaxy Tab A 2020’nin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen bütçe dostu tableti Galaxy Tab A'nın bazı özellikleri, Google Play Console'da ortaya çıktı. 8,4 inçlik bir ekranla gelecek olan tablet, gücünü Exynos 7904 yonga setinden alacak.

Geçtiğimiz günlerde 2020’nin ilk amiral gemisi modellerini tanıtan Samsung, şimdiyse orta sınıfta yer alacak yeni tableti için çalışmalara başladı. Tablet sektörü her ne kadar gün geçtikçe popülerliğini kaybetse de Güney Koreli firma, hâlâ bu sektörün en önemli oyuncuları arasında bulunuyor ve her sene yeni bir model çıkarmak için çabalıyor.

Bu senenin bütçe dostu tablet modellerinden olması beklenen yeni Samsung tabletiyse 8,4 inçlik bir ekranla gelecek olan Galaxy Tab A olacak. Orta sınıfa hitap etmesi beklenen yeni tabletin özellikleri de bu doğrultuda belirlenmiş. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bazı özellikleri Google Play Console’da ortaya çıkan 2020 model Galaxy Tab A’ya daha yakından bakalım.

2020 Galaxy Tab A’nın ortaya çıkan özellikleri:

Yeni nesil Galaxy Tab A, yayınlanan rapora göre 8,4 inç büyüklüğünde ve 1200 x 1920 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. İşlemci kısmında Samsung’un kendi bünyesinde bulunan Exynos 7904’ten gücünü alan tablet, grafik kısmındaysa 845 MHz’de çalışan bir ARM Mali G71 kullanıyor. Bellek kısmına gelecek olursak da tablet, 3 GB RAM ile donatılmış durumda.

Rapora baktığımızda, Samsung’un yeni tabletinin işletim sistemi olarak Android 9 kullandığı görebiliyoruz. Bu noktada bunun bir prototip cihaz olduğu ve nihai cihazın en güncel Android 10 sürümüyle birlikte piyasaya sürüleceği de söyleniyor. Öte yandan tablet, kamera ve pil anlamında hâlâ gizemli bir cihaz.

Samsung’un yeni tableti, özellikler açısından pek etkileyici sayılmasa da en nihayetinde bunun orta sınıf bir tablet olduğunu unutmamak gerekiyor. Bütçe dostu olması beklenen bu tabletin tanıtım tarihi için Samsung cephesinden yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte kaynaklar, tabletin önümüzdeki günlerde tanıtılabileceğini belirtiyor.