2020, 2016 ile Birlikte Tarihin En Sıcak Yılı Oldu

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 yılında küresel sıcaklık ortalaması, tarihin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçen 2016'yı yakaladı. Dahası, geride bıraktığımız 7 yıllık süreç, tarihin en sıcak 7 yılı oldu.

2020, tarihe “COVID-19 pandemisinin dünyayı ele geçirdiği yıl” olarak geçecek olsa da aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin de en fazla “hissedildiği” yıl oldu. NASA’nın perşembe günü paylaşmış olduğu yıllık analize göre 2020 yılında küresel sıcaklık, 1951 ile 1980 arasındaki taban ortalamasının 1,02 santigrat derece üzerindeydi.

NASA’nın New York'taki Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden (GISS) bilim insanlarının açıklamalarına göre gezegenimiz, tarihinin en uzun vadeli ısınma süreçlerinden birini geçiriyor ve 2020 yılı, küçük bir hata payı ile birlikte 2016 yılı ile birlikte en sıcak yıl olarak kayıtlara geçiyor.

Son 7 yıl, tarihin en sıcak 7 yıllık dilimi oldu

GISS Direktörü Gavin Schmidt, son yedi yılın kaydedilen en sıcak 7 yıllık dilim olduğunu ifade ederken, bu verinin Dünya’nın ciddi bir şekilde ısınma eğiliminde olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Bir yılın “en sıcak” ya da “en soğuk” olmasının tek başına bir anlam ifade etmediğini belirten Schmidt, önemli olanın uzun vadeli eğilimler olduğunu ve mevcut eğilimin ısınma yönünde olduğunu söyledi.

Bilim insanları, ivedilikle önlem alınmadığı takdirde iklim değişikliği etkilerinin geri döndürülemez hale gelebileceğini ifade ederken; Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutmayı hedefliyor. İşin korkutucu olan tarafı, 2020 yılının bu sınırın yüzde 60’ı oranında yüksek bir ortalama sıcaklığa ulaşmış olması.

NASA’nın 2020 yıllık sıcaklık analizi için paylaşmış olduğu video