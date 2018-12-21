Bir Tesla hayranı olan Yazuki, süper spor otomobil piyasasını karıştıracak Tesla Roadster için bir konsept tasarım videosu yayınladı.

Elektrikli otomobiller söz konusu olduğunda Tesla, tartışmasız bir şekilde dünyanın bir numaralı markasıdır. Tesla, binek otomobilleri ile asfaltları çoktan ısıtmaya başlamış olsa da yollara çıktığında diğer araçların garajlara saklanmasına neden olacak süper spor otomobili Tesla Roadster’in üretimine henüz başlamış değil.

Tesla Roadster, kalbinde üç elektrik motoru ve 200 kWh’lık devasa bir batarya bulunduran rakipsiz bir süper spor otomobil. 0’dan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 1.9 saniyede çıkabilen bu inanılmaz otomobil, maksimum 400km/s hız yapabiliyor ve tek şarj ile 1000 kilometreye yakın mesafe katedebiliyor.

Tesla Roadster’ı otomobil tutkunları için özel hale getiren asıl nokta ise gerçek bir fiyat/performans otomobili olması. Kıyaslamak gerekirse, orta segment bir süper spor otomobil olan McLaren 720S ve Ferrari 812 Superfast, 300 bin dolar civarında bir fiyat etiketine sahipler. Rakipsiz Tesla Roadster’ın fiyatı ise yalnızca 200 bin dolar.

Tesla’nın Roadster ile süper spor otomobil piyasasına iddialı bir giriş yapacak olması, hem spor otomobil üreticilerini hem de spor otomobil tutkunlarını etkiliyor. Bir Tesla hayranı olan Yazuki, video paylaşım sitesi Vimeo’da paylaştığı Tesla Roadster tanıtım videosu ile Tesla’nın nasıl bir spor otomobil tanıtmak üzere olduğunu göster önüne serdi.