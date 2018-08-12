2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Yüz Tanıma Sistemi Kullanılacak

2020 yılında Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlarda yüz tanıma sisteminin kullanılacağı ortaya çıktı.

Güney Kore'de yapılan 2018 Kış Olimpiyatları, 1200 drone kullanılarak yapılan muhteşem bir ışık şovuna ev sahipliği yapmıştı. Teknolojinin olimpiyat oyunlarına girişinin ilk göstergelerinden biri olan bu şovun ardından, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullanılacak bir teknolojik yenilik ortaya çıktı. 2020 yılında Japonya'nın Tokyo kentinin ev sahipliği yapacağı olimpiyatlarda, güvenliği en üst düzeye çıkarmak için yüz tanıma sistemi kullanılacak.

Tokyo Organizasyon Komitesi tarafından yapılan duyuruda sporcular, basın görevlileri, personeller ve gönüllüler de dahil olmak üzere herkesin yüz taraması yoluyla yapılan kimlik doğrulamasından geçeceği belirtildi. Alınan bu ekstra güvenlik önlemi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yanı sıra Paralimpik Oyunları'nda geçerli olacak.

NEC markalı yüz tanıma sistemleri kullanılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullanıcıların verileri nasıl korunacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. İzinsiz girişleri de engelleyecek olan bu sistem, güvenlik personellerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmayacak; sadece azaltacak. Tokyo Olimpiyatları'yla beraber gelecekteki olimpiyatlarda da kullanılması muhtemel hale gelen yüz tanıma sistemi, veri gizliliği güvenliği açısından soru işaretleri taşısa da gelecekte sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor.