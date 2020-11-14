Bu senenin üçüncü çeyreğinde AMOLED ekranlı telefonlarda en çok kullanılan yonga setleri açıklandı. Sıralamada birincilik Apple'ın yeni 5 nm mimarili A14 Bionic işlemcisinin olurken Exynos 990'un Snapdragon 865'i geride bıraktığı görüldü.

Apple'ın bu sene tanıttığı iPhone 12 serisinde dört model bulunuyor ve bu modellerin her birinde AMOLED ekran teknolojisi kullanılıyor ki Apple'ın böyle bir hamle yapması da ilk kez görülüyor.

Ayrıca yeni iPhone serisi, yine şirketin tasarımı olan 5 nm A14 Bionic yongalardan gücünü alıyor. Sizlere daha önce aktardığımız bir haberimizde iPhone 12 ön siparişlerinin iPhone 11'den daha fazla olduğunu aktarmıştık. Bir ekran analistinin aktardığı bilgiler de bunu doğrular nitelikte.

AMOLED ekranlı telefonlarda en çok satılan işlemci A14 Bionic oldu

Display Suppyl Chain'in kurucusu Ross Young, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, 2020'nin üçüncü çeyreğinden AMOLED ekranlı telefonlarda en çok satılan yonga setlerini listeledi. Sadece iPhone 12 serisi ve iPad Air 4'te kullanılan A14 Bionic, listenin tepesine oturmayı başardı. Bu da Apple'ın yeni cihazlarının, bu senenin üçüncü çeyreğinde oldukça iyi satış rakamlarına ulaştığını gösteriyor.

A14 Bionic, AMOLED ekranlı akıllı telefonlarda en çok satan SoC (yongada sistem) olsa da ne kadar satıldığına dair sayılar bulunmuyor. Ancak ilerleyen haftalarda en azından tahmini rakamların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Apple'ın bu sene sonuna kadar 80 milyon iPhone 12 satabileceğine dair raporlar da bulunuyor ki bu, A14 Bionic'in dördüncü çeyrekte de lider konumunda olabileceği anlamına geliyor.

Exynos 990, Snapdragon 865'i geride bıraktı

Ross Young'ın paylaştığı sıralamada en çok ilgi çeken şey ise Snapdragon'a göre daha güçsüz olan Exynos 990'ın Snapdragon 865'in üstünde yer alması oldu. Ancak Young, AMOLED ekranlı telefon üretenlere işlemci satılan tüm işlemciler baz alındığında Snapdragon'ın pazar lideri olduğunu da açıkladı.

Yani Young, bu listelemeyi markalara göre değil markaların modellerine göre yaptığı için Snapdragon Kirin 980 ve Exynos 990'ın altında kaldı. Modeller değil markalar baz alındığında Qualcomm, yılın üçüncü çeyreğinde %30'luk pazar payıyla liderlik koltuğunda oturuyor.