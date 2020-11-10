Üçüncü Çeyreğin En Çok Satan Telefon Modelleri Belli Oldu

Canalsy, 2020'nin üçüncü çeyreğine ilişkin son raporunu yayımladı. Şirketin raporu; tüketicilerin temmuz, ağustos ve eylül aylarında en çok hangi akıllı telefonları satın aldıklarını ortaya koyuyor. Buna göre Apple'ın, 2020'nin üçüncü çeyreğinin bir numarası olduğunu söyleyebiliriz.

Yayınladığı verilerle son günlerde haberlerimize sık sık konu olmayı başaran pazar istatistik araştırma şirketi Canalys, akıllı telefon sektörüyle ilgili son verilerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, tüketicilerin temmuz, ağustos ve eylül ayını kapsayan üçüncü çeyrekte en çok hangi akıllı telefonları satın aldıklarını gözler önüne seriyor.

Canalsy tarafından paylaşılan verilere göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinin kralı, ABD merkezli teknoloji devi Apple oldu. Çünkü şirket, çeyrek periyodun ilk iki sırasını birden kaptı. Bu bağlamda tüketiciler, geçtiğimiz aylarda en çok iPhone 11 ve iPhone SE satın aldılar. Açıklanan verilere göre iPhone 11'in satış miktarı 16 milyon, iPhone SE'nin satış miktarı ise 10 milyonun biraz üzerinde olacak şekilde kayıtlara geçti.

İşte üçüncü çeyrekte en çok satan 10 akıllı telefon

Açıklanan verilere göre üçüncü çeyreğin en çok satan üçüncü telefonu, Samsung'un fiyat performans modellerinden Galaxy A21s oldu. Ayrıca bu modeli de Samsung'un Galaxy A11 ve Galaxy A51 modelleri takip etti. Listenin altıncı sırasında ise Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin desteklediği Redmi karşımıza çıktı. Şirketin Note 9 modelini ise Redmi 9 takip ederken, Galaxy A31 sekizinci sırada, Redmi 9A dokuzuncu sırada ve Galaxy A01 Core'sa onuncu sırada bizleri karşılıyor.

Verileri yorumlamak gerekirse Android kullanmak isteyen tüketicilerin, amiral gemisi telefonlardan ziyade bütçe dostu modellere yöneldiklerini söyleyebiliriz. iOS kullanmak isteyen tüketicilerse şirketin o aylar için en yeni modellerini tercih etmiş durumdalar. Bu arada, açıklanan verilerde iPhone 12 ailesiyle Galaxy Note20 serisinin olmadığını belirtmek gerek. Aslında Samsung, son amiral gemisi telefonunu ağustos ayında duyurdu ancak üçüncü çeyrekteki birkaç günlük süreçte, bu modelin zirveye gelmesini zaten bekleyemezdik. Sektördeki rekabet, dördüncü çeyrekte kendini daha iyi gösterecek gibi görünüyor.