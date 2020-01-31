2020 Yılında Mutlaka Takip Edilmesi Gereken 5 Teknoloji

Teknolojik gelişmeleri takip etmenin çok zor olduğu şu günlerde CryptoProcessing.com isimli platformun CEO'su olan Max Krupyshev, 2020 yılında mutlaka takip edilmesi gereken 5 farklı teknolojiyi açıkladı.

Dünya, sürekli olarak bir değişimin içerisinde. Teknolojik gelişmeler ve bilimsel keşiflerin ardı arkasının kesilmediği şu dönemlerde uzmanlar, uzay yolculuklarından ve başka gezegenlere koloni oluşturmaktan bahseder hale gelmiş durumdalar. Elbette yaşanan bu gelişmeler, insanların hayatlarında da önemli değişikliklerin yaşanmasına neden oluyor.

Teknoloji sektörü, son dönemlerde en çok bulut bilişim sistemlerini, yapay zekayı, artırılmış gerçekliği ve blockchaini konuşuyor. Bir yandan merkeziyetsiz para sistemlerine gösterilen ilgi artarken diğer yandan da nesnelerin interneti hayatımızın bir parçası oluyor. Elbette yaşanan tüm teknolojik gelişmeleri takip etmek mümkün değil ancak kripto para birimleri üzerine hizmet veren CryptoProcessing isimli bir platformun CEO'su olan Max Krupyshev, 2020 yılında takip edilmesi gereken bazı teknolojilerden açıkladı.

2020 yılında popüler olacak ve takip edilmesi gereken 5 teknoloji

5G

5G teknolojisi, aslında uzunca bir süredir gündemimizi meşgul ediyor. Çünkü bu konuda, özellikle de Çinli teknoloji devi Huawei tarafından çok ciddi çalışmalar yapılıyor ve birkaç yıl içerisinde 5G bağlantısı, yaygın olarak kullanılmaya başlanacak gibi görünüyor. Tüketiciler açısından bakıldığında sadece daha yüksek hızda internet olarak görülüyor olsa da 5G, aslında pek çok yenilik için de kapı aralayacak.

Krupyshev'in açıklamalarına göre 5G, 3 farklı frekans aralığında çalışıyor. Düşük bant olarak isimlendirilen frekans, 1 GHz'ye kadar, orta bant 1 ile 10 GHz aralığında ve yüksek bant ise 10 ile 100 GHz aralığında destek sağlıyor. Aslına bakacak olursak olursak düşük bant 5G bağlantısı, 4G bağlantısına oranla çok da büyük bir fark göstermeyecek. Ancak esas fark, yüksek bant frekanslarında ortaya çıkıyor.

Yüksek bant 5G frekansı, tüketicilere benzersiz bir internet hızı sunuyor. Ancak bu internet hızına ulaşabilmek için çeşitli sağlayıcıların kurulması gerekiyor ve şu an için bu konudaki çalışmalar yetersiz seviyede. Bugün 4G bağlantısı için kullanılan sağlayıcılar olduğu gibi 5G için de özel sağlayıcıların inşa edilmesi ve tüketicilerin bu sağlayıcılarla bağlantı kurabilmeleri gerekiyor. Çalışmalar hızlandıkça, 5G teknolojisi daha da büyük bir öneme sahip olacak.

Krupyshev'e göre teknoloji üreticileri, kısa bir süre içerisinde 5G destekli modellerinin üretimini artıracaklar. Bu bağlamda Xiaomi ve OnePlus gibi şirketlerin uygun fiyatlı telefonlarında orta bant frekanslar kullanılacak. Krupyshev, 2020 yılında tüm bantlarda çalışan telefonların piyasaya sürüleceğini ve bu konuda da Samsung Galaxy S20, iPhone 12 Pro ve Google Pixel 5'e dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Blockchain

Blockchain teknolojileri zaten uzunca bir süredir hayatımızda. Özellikle de kripto para birimleriyle tüketicilerin ilgisini çeken blockchain teknolojisi, bilgisayarlar arasında kurulan dijital zincirler olarak tanımlanabilir. Piyasadaki tüm kripto para birimlerinin kendi blok zincirleri olduğunu açıklayan Krupyshev, kripto para birimlerinin alınıp satılması işleminde de bu zincirlerin devreye girdiğini ve belirli protokoller kapsamında işlemlerin gerçekleştiğini ifade ediyor.

Krupyshev'in açıklamalarına göre 2020 yılında Polkadot ve Cosmos isimli iki protokol daha yayınlayacak. Bu iki protokol, blockchain için büyük bir önem arz eden "birlikte çalışabilirlik" için uyumlu bir şekilde tasarlanmış. Krupyshev'e göre Polkadot ve Cosmos gerçekten vadettikleri işlevselliği sunabilirse, blockchain devriminin yaşanması artık kaçınılmaz bir hal alacak.

Krupyshev, 2020 yılında blockchain için ikinci bir önemli gelişmenin daha olacağını söylüyor. Bu gelişme, işletmelerin bundan sonra hem kripto para birimleri hem de merkezi paraları aynı anda kullanabilecek olması. Aslına bakacak olursak CryptoProcessing, temelde bu işe hizmet ediyor. Öyle ki bu internet sitesi aracılığıyla merkezi para kullanarak kripto para satın alabiliyorsunuz. Bu şaşılacak bir şey değil ancak CryptoProcessing, işletmeler için etkili çözümler sunuyor.

CryptoProcessing'i kullanan işletmeler, müşterilerinden aldıkları kripto paraları da anında merkezi para birimlerine çevirebiliyorlar. Bu da işletmelerin bugüne dek zorlandıkları bir durumun çözülmüş olduğu anlamına geliyor. Şöyle ki; normal koşullarda kripto para birimleri borsalar üzerinden alınıp satılıyordu ve bu uğraştırıcı bir süreçti. CryptoProcessing ise bu durumu ortadan kaldırıyor ve işlemlerin doğrudan yapılmasını sağlıyor.

Edge Computing

Tüketiciler yıllardır, bulut teknolojilerinden faydalanıyorlar. Bulut teknolojileri sayesinde verilerin CD ya da DVD'lerde olduğu gibi bir süre sonra kullanılamaz hale gelme gibi bir durumu olmuyor. Kullanıcılar, kullandıkları bulut sisteminin sunucularına gönderdikleri verilere istedikleri zaman istedikleri yerden erişebiliyorlar. Ancak Krupyshev, bu teknolojinin yeteri kadar hızlı olmadığını düşünüyor.

Bulut sistemlerinde yaşanan gecikmeyi ortadan kaldıran teknoloji, edge computing olarak isimlendiriliyor. Özellikle IoT cihazlarında, otonom araçlarda, endüstriyel robotlarda ve yeni nesil sağlık monitörlerinın fazlasıyla verimli olmasının nedeni edge computing. Krupyshev, edge computing teknolojisinin 2020 yılında değil ama ilerleyen yıllarda büyük bir devrim yaşatacağına inandığını açıklıyor.

Vücudun interneti

Nesnelerin internetini (IoT) zaten biliyoruz. Ancak burada daha çok heyecan verici bir gelişmenin olduğunu söyleyebiliriz. Krupyshev'e göre vücudun interneti, ilerleyen yılların en çılgın teknolojilerinden bir tanesi olacak. Çünkü insanların vücutlarına yerleştirilecek ufak çipler, insanların hayatını hem değiştirecek hem de kolaylaştıracak. Örneğin insanlar, böyle bir teknoloji sayesinde herhangi bir ödeme yapmak için yalnızca ellerini kullanabilecekler.

Bilim insanları, bazı hastalıklar üzerinde uzun süredir çalışıyorlar ve tıp alanında yaşanan gelişmeler, aslında vücudun internetinin geldiği noktayı gösteriyor. Bilim insanları; Wi-Fi desteğine sahip olan kalp pilleri ve mideden veri toplayan akıllı kemoterapi haplarını zaten geliştirmiş durumdalar.

Yeni bir bilgisayar vizyonu

Krupyshev, uzmanların bilgisayarlara karşı bakış açısının biraz daha değişebileceğini ifade ediyor. Bu değişiklik, bilgisayarların görebilme yetenekleriyle ilgili. Şöyle ki; bugün akıllı telefon gibi bazı ürünler yüz tanıma özelliğine zaten sahipler. Bu özellik, bir yüzün tanımlanıp sisteme kaydedilmesine ve sonrasında da sistemdeki verinin karşılaştırılmasını sağlıyor. Yaşanacak teknolojik gelişmeler, bilgisayarların sahip oldukları yetenekleri daha da artırabilir.

Yeni bilgisayar vizyonu kapsamında yaşanacaklar, günlük yaşamdan tıbba kadar hemen her konuda önemli gelişmelerin kapılarını aralayacak. Böylelikle doktorlar, çeşitli hastalıklarla ilgili daha detaylı çalışmalar yapabilecekler. Ayrıca bugünkü haliyle bile insanların yaşamını yeterince kolaylaştıran bilgisayarlar, ilerleyen dönemlerde çok daha büyük kolaylıklar da sağlamış olacak.