2020 Yılında Seyahat Edebileceğiniz En Muhteşem 15 Yer

Gelecek yıl için tatil planlarınızı henüz yapmadıysanız bu yazımıza bakmanızda fayda var. Zira bu yazımızda tatil planlarınız arasında mutlaka değerlendirmeniz gereken, en muhteşem 15 şehre kısa bir bakış atacağız.

Dünyada 2 tip insan vardır: planlarını son dakikaya bırakanlar ve seyahatlere önceden hazırlananlar. Bazı insanlar hareketli ve kısa tatilleri sever, bazılarıysa uzunca bir süre sessizlik ve huzur içinde tatil yapmayı tercih ederler. Hangi tipte insan olursanız olun, 2020 yılında tatile çıkmayı planlıyorsanız bu yazımıza bakmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

15. Marakeş, Fas

Fas’ın orta kısmında bulunan bir şehir olan Marakeş, 14. yüzyıl mimarisini içinize çekebileceğiniz bir atmosfere sahip. “Kızıl Şehir” olarak da bilinen bu yer, yerel mimarinin yanı sıra mistik bir havaya da sahip.

14. Tokyo, Japonya

Uzak doğuya bir seyahat planlıyorsanız, 2020 yılında ziyaret etmeniz gereken yer kesinlikle Tokyo olmalı. Teknoloji, doğa ya da spor, herkes için bir şeylerin bulunduğu Tokyo, Temmuz-Ağustos 2020 tarihleri arasında 2020 Yaz Olimpiyatları’na da ev sahipliği yapacak.

13. Atina, Yunanistan

Eski Yunan medeniyetlerinin merkezi olan Atina, tarihi yaşamak isteyenler için bulunmaz bir yer. Geçmişi Neolitik Çağ’a kadar dayanan şehir, pek çok görkemli yapının yanı sıra muhteşem manzaralarıyla harika fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Ayrıca bir Avrupa şehri olmasına rağmen fiyatlarının da gayet makul olduğunu belirtmekte fayda var.

12. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

21. yüzyılın yükselen değeri olan Dubai, dünyanın en değişik şehirleri arasında başı çekiyor. Şehir, teknolojinin yanı sıra tasarım, sanat ve kültür meraklıları için de kaçırmayacak bir seyahat noktası olma özelliğini taşıyor.

11. Budapeşte, Macaristan

Klasik Avrupa mimarisinin en belirgin izlerinin bulunduğu Budapeşte, tıpkı Atina gibi bir Avrupa şehrine göre gayet uygun fiyatlarıyla turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Hafta sonunda bile gidebileceğiniz bu şehre yolculuk ise yalnızca 1,5 saat sürüyor ve 2 günde tüm şehri gezebilirsiniz.

10. Çengdu, Çin

Eski kayıtlarda “Bolluk Tarlası” olarak anılan Çengdu, ilk bakışta yükselen gökdelenler ve yoğun trafiği ile tipik bir metropol gibi görünüyor ancak son yıllarda teknolojinin merkezi haline geldiği söylenebilir. Genç girişimcilerin sıklıkla ziyaret ettiği bir şehir olan Çengdu, aynı zamanda sevimli pandaların da yaşam merkezi.

9, Monterey, Kaliforniya

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı bir kent olan Monterey, Pasifik Okyanusu’nun kıyısında, yemyeşil doğasıyla adeta bir rehabilitasyon merkezi gibi. Her kesimden kişinin ilgisini çekecek bir yapıya sahip olan Monterey; okyanus manzaralı oteller, golf sahaları, şarap imalathaneleri ve rüzgar sörfü imkanını bir arada sunuyor.

8. Sicilya, İtalya

Akdeniz’de İtalya’ya bağlı bir ada olan Sicilya, tarih boyunca Yunan, Roma, Arap ve Aragon medeniyetleri tarafından farklı dönemlerde yönetildi. Hal böyle olunca şehir hem tarihi dokusuyla hem de Akdeniz havasıyla tam bir turistik merkez haline geldi denebilir.

7. Lüksemburg

Lüksemburg, oldukça küçük bir ülke olmasına rağmen muhteşem bir doğaya sahip. Lüksemburg’un ekonomik yönden çok gelişmiş bir ülke olduğu da söylenebilir, bu yüzden ucuz yollu tatil planlarında pek de tercih edilmiyor.

6. Tiflis, Gürcistan

Gürcistan’ın başkenti olan Tiflis, vizesiz ziyaret edilebilecek nadir güzelliklerden bir tanesi. Ülkede euro kullanılmıyor oluşu da bir başka artı tabii. Kendine özgü bir havası olan bu şehir, estetik görünümü ve muhteşem doğa manzarasıyla bir bakana bir daha baktırıyor adeta.

5. Cape Town, Güney Afrika

Güney Afrika’nın en eski şehri olan Cape Town, dünya üzerinde görebileceğiniz sayılı şehirlerden biri. Bu şehirde kafanızı her çevirdiğinizde bir başka film sahnesine baktığınızı hissediyorsunuz sanki. Şehirde muhteşem plajlardan tutun da Masa Dağı’nın görkemli görüntüsü ve yeşilin farklı tonlarına kadar pek çok nokta, ziyaretçilerin Cape Town’a akın etmesini sağlıyor.

4. Bilbao, İspanya

İspanya’nın kuzeyinde konumlanan Bilbao, 20. yüzyıl mimarisinin en güzel yansıtıldığı şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca İspanya’nın turistik anlamda en uğrak noktalarından biri olan bu şehir, sahip olduğu kültürel atmosferi ve konumu itibariyle 2020 seyahatinizde tercih edebileceğiniz noktalardan biri.

3. Doha, Katar

Katar’ın başkenti ve en büyük şehri olan Doha, aynı zamanda ülkenin ekonomik merkezi olarak da biliniyor. Basra Körfezi’nin kıyısında muhteşem bir konuma sahip olan şehir; modern binaları, kültürel zenginliği ve hızla gelişen yapısıyla tüm dünyadan turistlerin akın ettiği bir yer halini almaya başladı.

2. Salzburg, Avusturya

Karla kaplı dağlar, Noel pazarları ve barok mimari yapısıyla birlikte Salzburg, kış tatili için ziyaret edebileceğiniz en muhteşem şehirler arasındaki yerini alıyor. Ayrıca şehrin en önemli özelliği de dünyanın en önemli müzik sanatçılarından olan Wolfgang Amadeus Mozart’ın 18. Yılda bu şehirde doğmuş olmasıdır.

1. Semerkand, Özbekistan

Orta Asya’da Özbekistan’a bağlı bir şehir olan Semerkand, İpek Yolu üzerinde konumlanmasından dolayı tarihin en önemli şehirlerinden biridir. M.Ö 14. yüzyılda Persler ile tarihi başlayan ve şehirdeki her yapısıyla ihtişamı iliklerinize kadar hissedeceğiniz bu şehir, aynı zamanda İbn-i Sina ve Biruni gibi birçok tarihi ismi de yetiştirmiştir.

Bonus: Kapadokya

Dünyada yalnızca birkaç bölgede görülen peri bacalarına ev sahipliği yapan Kapadokya, 1985 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’nde yer alıyor. Doğası, tarihi, efsaneleri ve manzarasıyla başlı başına bir turizm merkezi olan Kapadokya, kelimelerle anlatılamayacak bir güzelliğe sahip. Üstelik gitmek için vize ya da pasaport gibi şeylerle uğraşmanıza gerek olmaması, Kapadokya’yı bu listedeki en önemli şehirlerden biri haline getiriyor.

2020 yılındaki tatil planlarınızda mutlaka ziyaret etmeniz gereken şehirlerin yer aldığı listemizin burada sonuna geliyor. Sizlerin de bu listede yer almayan ancak “kesinlikle görülmeli” dediğiniz bir şehir varsa, yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.