İçişleri Bakanı: 2021, ‘Afet Eğitim Yılı’ İlan Edildi

Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuştu. 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini açıklayan Soylu, Türkiye'nin 2021 sonuna kadar afet eğitiminden yorulacağını söyledi. Süreç içerisinde milyonlarca vatandaşa eğitim verilecek, insanların bilinçlenmesi sağlanacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı'nda konuştu. Yaptığı açıklamalarda Türkiye'de 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edildiğini söyleyen bakan, bu süreçte neler yaşanacağının detaylarını verdi. Bakanın açıklamalarına göre milyonlarca vatandaş, 2021 sonuna kadar afet eğitimi alacak.

Soylu tarafından yapılan açıklamalara göre 81 il için afet planı oluşturuldu. Bu sürecin 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanmış olacağını söyleyen İçişleri bakanı, özellikle de depremle ilgili önemli çalışmalar yapılacağını belirtti. Yapılan açıklamalara göre önümüzde yıl sonuna kadar 200 bin haneye, afet çantası dağıtılacak. Ayrıca bu süreç içerisinde insanlara afet eğitimi verilirken, büyük tatbikatlar yapılacak.

"Gençler, afet anında ne yapılması gerektiğini daha iyi biliyor"

Bakan Soylu'ya göre gençler, deprem gibi afetlerde neler yapılması gerektiğini çok daha iyi biliyorlar. Bunun televizyonlara da yansıdığını, gençlerin "çök, kapan, tutun" modelini daha doğru bir şekilde uygularken orta yaşlı ve üzerindeki vatandaşların telaş yapıp, yapmaları gerekeni yapmadıklarını belirten Soylu, yapılacak çalışmalarla bu eksiklerin kapatılacağını ifade etti. Bakana göre 2021 yılı, Türkiye'nin afet eğitimi konusunda yorulduğu bir yıl olacak.

Türkiye'deki mevcut duruma da değinen Soylu, Türkiye'nin afete müdahale kapasitesinin dünyanın en gelişmiş ülkelerden bile ileri olduğunu söyledi. Yapılan müdahale çalışmaları sırasında ilk 6 saatin kritik önem arz ettiğini belirten Soylu, bu süre içerisinde vatandaşların toplanma alanlarına ulaşmalarını sağlamış, trafiğin açık bırakmış ve iletişimi sağlamış olmak gerektiğini söylüyor. Bakana göre Türkiye'nin afete müdahale kapasitesi, yaşanan olayı ilk 6 saatte toparlayabilecek durumda.

"Afetler, diğer her şeyden çok daha farklı"

Bakan Soylu, doğal afetlerin diğer tüm şeylerden çok daha farklı olduğunu söyledi. Terör, uyuşturucu, trafik kazası gibi şeylerin önlenebileceğini ancak doğal afete hiçbir zaman engel olunamayacağını söyleyen Bakan, İzmir'de de İstanbul'da da depremlerin olacağını, bunun önüne geçilemeyeceğini söyledi. Ancak Soylu'ya göre hem bilinçlenme hem de depreme dayanıklı binalar yapmak, afetlerin en az hasarla atlatılmasını sağlayacak.

İstanbul ve İzmir için harekete geçildi

Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamalarında İstanbul ve İzmir için ayrı bir parantez açtı. İstanbul için bir ay içerisinde kurul oluşturulacağını söyleyen Bakan Soylu, bilim insanları, AFAD ve yetkili kurumlardan oluşacak bu kurulla birlikte İstanbul'un fotoğrafının çekileceğini söyledi. Benzer bir çalışma, İstanbul'dan sonra İzmir için de yapılacak.