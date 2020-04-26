Makyajlı 2021 BMW X2, Nürburgring'de Objektiflere Yakalandı

BMW'nin 2018 yılında piyasaya sürdüğü SUV modeli X2, yenilenen tasarımıyla birlikte Nürburgring yakınlarında objektiflere yakalandı. Henüz prototip aşamada olan aracın, mevcut modele kıyasla bazı küçük değişiklikler geçirdiğini görebiliyoruz.

Alman otomobil üreticisi BMW’nin 2018 yılında satışa sunulan SUV modeli BMW X2, güçlü atletik özellikleri sayesinde sınıfının öne çıkan araçlarından biri olmayı başarmıştı. Kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen müşterilerin beğenisini kazanan aracın yenilenen bir tarzla geri döneceği bir süredir konuşuluyordu.

Böylesine rekabetçi bir pazarda yeniliğini korumak zorunda olan BMW X2, ilk kez geçtiğimiz aralık ayında makyajlı prototip olarak görüntülenmişti. Seri üretimin başlamasına az bir süre kala araç, şimdi de Nürburgring yakınında objektiflere yakalandı. Çekilen karelere yakından baktığımızda uzun süredir sessizliğini koruyan BMW X2 serisinin küçük dokunuşlarla yeniden şekillendirildiğini görebiliyoruz.

Makyajlı BMW X2, birkaç küçük değişiklik barındırıyor:

Değişikliklerin ilk parçası olarak ön tarafta bulunan ızgaranın mevcut X2’dekinden daha geniş göründüğünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte elden geçirilen farlar da son BMW 5 serisinin makyajlı tasarımını taklit ediyor. Alman üreticinin, yeni prototipi mevcut X2’ye benzetmek için ön cepheye sis farları için çıkartmalar eklediği de görülebiliyor.

Arka tarafa geçtiğimizdeyse makyajlı modelle mevcut X2 arasında belirgin bir fark bulunmuyor ancak aracın gelişimi önümüzdeki aylarda da devam edecek. Yani otomobilin nihai sürümünde daha farklı bir tasarım görebiliriz. Öte yandan aracın kabinini gösteren herhangi bir kare ne yazık ki bulunmuyor. Bu noktada iç kabinin geliştirilmiş bir yazılım ve biraz daha büyük bir bilgi-eğlence ekranıyla güncelleneceğini varsayabiliriz.

Kaputun altına geldiğimizde BMW X2, 8 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilmiş 2,0 litrelik turbo şarjlı, sıralı dört silindir benzinli bir motor içeriyor. 28i modelinde 228 beygir güç ve 258 lb-ft tork üreten sıralı dört silindir motor, M35i’deyse 302 beygir güç ve 322 lb-ft torka kadar ulaşabiliyordu. Bu motor seçeneklerinin makyajlı X2 modelinde de devam etmesi bekleniyor.

Alman firma, güncellenmiş BMW X2’nin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz resmi bir açıklamada bulunmadı ancak satışların 2021 yılından önce başlaması beklenmiyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.