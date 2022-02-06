2021'in En Çok Hataya Sahip Olan Telefonu Belli Oldu

Çin medyasına göre geçtiğimiz yıl kullanıcıların en fazla hatayla karşılaştığı telefon Google Pixel 6 Pro oldu. 2021 yılının amiral gemisi telefonları arasında yer alan telefon, kullanıcılarını hayalkırıklığına uğratmaya devam ediyor.

2021 yılında markaların en üst seviye telefonu olarak adlandırılan birçok amiral gemisi telefon piyasaya sürüldü. Bir markanın en yeni teknoloji kullanarak çıkarttığı son telefonuna sahip olmaksa diğer telefon modellerinden daha pahalıya mal oluyor.

Bir amiral gemisine sahip olmaya karar verdiğinizde aldığınız telefonun beklentilerinizi karşılamasını beklersiniz. Bir amiral gemisi telefona sahip olduğunuzda telefonunuzun size çok fazla sorun çıkartmamasını beklersiniz. Görünen o ki bazı amiral gemisi telefonlarda durum böyle olmadı.

2021’de en çok hataya sahip telefon Google Pixel 6 Pro oldu

Google Pixel 6 Pro, Türkiye’de ne yazık ki satışa sunulmadı, yurdışındaysa 899 dolar'dan(12.000TL) satılıyor. Tasarımıyla şık ve zarif bir telefon gibi görünse de Google Pixel 6 Pro’nun piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcılar çağrı kesintisi, sinyal kaybı, parmak izi kilidinin yavaşlığı, ekran titremesi gibi birçok konuda sorunlar yaşadı. Bu sebeple Çin medyasına göre 2021’in en fazla hataya sahip amiral gemisi telefonu Google Pixel 6 Pro oldu. Telefonun şıklığının ve özelliklerin önüne geçmeyi başaran bu hatalar, Google tarafından sürekli düzeltilse de kullanıcılar için hayalkırıklığı olmaya devam ediyor.

Son dönemlerdeyse telefonda karşılaşılan yeni bir hata daha oldu. Kullanıcılar albümlerini düzenlemek için ‘Sihirli silgi’ özelliğini kullandıklarında albüm uygulamasının çöktüğünü ve özelliği her kullanmaya çalıştıklarında tekrar aynı sorunu yaşadıklarını belirtti. Bu konuda birçok kullanıcı şikayeti gelmesine rağmen Google tarafından sorunla ilgili henüz resmi bir yanıt yok.