Yılın En İyi Drone Fotoğrafları Ödüllerinin Kazananları Belli Oldu

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4 yıldır düzenlenen Yılın En İyi Drone Fotoğrafları ödüllerinde 2021 yılının kazananları belli oldu. Farklı kategoriler altında verilen ödüller, dünyanın dört bir yanından nefes kesen manzaraları gözler önüne serdi

Zaman içerisinde drone tarihindeki en etkileyici yarışmalardan biri haline gelen bu fotoğraf yarışması, doğa, spor, insanlar, yaban hayatı gibi 9 kategoriden oluşuyor.

Norveçli fotoğrafçı Terje Kolaas'ın yılın fotoğrafçısı seçildiği yarışmasında kazanan resimler, 23 Ekim-5 Aralık tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Siena Ödül Festivali'nde sergilenecek. 

Yılın fotoğrafı:

yılın en iyi drone fotoğrafı

Bu yılın En İyi Fotoğrafı ödülü, Kuzey Kutbu'ndaki üreme alanlarına göç eden pembe ayaklı kazların fotoğrafları oldu. Koolas, drone'u ile bu gerçeküstü görüntüyü elde etmeyi başardı. 

Doğa kategorisinde birinci:

yılın en iyi drone fotoğrafı doğa

Doğa kategorisinde birinci seçilen fotoğrafçı ise Martin Sanchez oldu. Sanchez, İzlanda'daki bir volkanın içinde kaynayan lavlara yakından bir bakış sunuyor.

Yaban hayatı kategorisinde birinci:

yılın en iyi drone fotoğrafı doğa

24 saat boyunca kutup ayılarının filmlerini çeken, 27 farklı ayının kişiliğini ayrıntılı bir şekilde inceleyen Martin Gregus, bir taşın üzerinde uyuyan Uyuyan Güzel isimli kutup ayısı fotoğrafıyla yaban hayatı kategorisinde birinci seçildi.

Kent kategorisi birincisi, Sergei Poletaev 

yılın en iyi drone fotoğrafı kent

Düğün kategorisi birincisi, Matteo Originale

yılın en iyi drone fotoğrafı düğün

Vahşi yaşam kategorisi birincisi, Qasim Al Farsi 

yılın en iyi drone fotoğrafı vahşi yaşam

Spor kategorisin birincisi, Phil De Glanville 

yılın en iyi drone fotoğrafı spor

Kaynak : https://newatlas.com/photography/winners-gallery-2021-drone-photo-awards/
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