2021 Genesis G80, Gizemli Bir Kazada Neredeyse Hurdaya Döndü

Hyundai'nin lüks araç modelleri üreten markası Genesis'in 2021 model G80 modeli, ilk trafik kazasına karıştı. Nasıl meydana geldiği bilinmeyen trafik kazasında G80, adeta hurdaya döndü.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Güney Koreli Hyundai, 2015 yılında "Genesis Motors" isimli bir alt marka kurdu. Şirket bu hamleyle, uzunca bir süredir üretimini sürdürdüğü Genesis isimli lüks otomobillerini, yeni bir marka altında toplamış oldu. Şimdi sizlere, Genesis'in en yeni modellerinden G80'in başına gelen talihsiz bir olaydan bahsedeceğiz.

2021 Genesis G80, çok kısa bir süre önce otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu ve yeni yeni teslimatları yapılmaya başlandı. Yaşanan talihsiz olayda ise henüz fazlasıyla yeni olan bir 2021 Genesis G80, adeta hurdaya döndü. Güney Kore'de yaşanan olayla ilgili ayrıntılar sınırlı olsa da aracın ya yeni teslim alındığı ya da satış bayisine bırakıldıktan dakikalar sonra bir kazaya karıştığı düşünüyor.

Genesis G80'i hurdaya çeviren olaya ait bir görüntü

Kazanın nasıl meydana geldiği bilinmiyor. Ancak aracın diğer açılardan görüntüleri incelendiğinde, aracın sol tarafının önden arkaya doğru hasar gördüğü anlaşılabiliyor. Hatta bu kaza neticesinde aracın bagaj bölümünde bile çok ciddi bir hasar meydana gelmiş durumda.

Bazı kesimler, aracın üstüne fazlasıyla ağır bir nesnenin düşmüş olabileceğini düşünüyorlar. Ancak aracın yan aynasının ön tarafa doğru katlanmış ve aynanın kırılmamış oluşu, Genesis G80'in üzerine bir şeyin düşmüş olma ihtimalini düşürüyor. Eğer Genesis yetkilileri ya da aracın sahibi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaz ise bu kazanın nasıl gerçekleştiğini anlamak mümkün olmayacak gibi görünüyor.

Genesis Motors, yeni üst sınıf aracı G80'in 2021 model versiyonunu mart ayı içerisinde duyurdu. Araca tasarım açısından yaptığı değişikliklerle dikkat çekmeyi başaran şirket, G80'in içine eklediği 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli ve 14.5 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı ile de teknolojik açıdan beklenen iyileşmeyi göstermişti.

Güney Kore'de yaşanan kaza, kayıtlara 2021 model Genesis G80'in ilk trafik kazası olarak geçti. Bu lüks araçta ne kadarlık bir maddi hasarın olduğu şu an için bilinmiyor ancak görünen o ki araç, uzunca bir süre boyunca serviste kalacak.