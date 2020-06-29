2021 Model 5G Android Amiral Gemileri Daha Pahalı Olabilir

Aktarılan bilgilere göre entegre bir 5G modeme sahip olan Qualcomm Snapdragon 875 yonga seti, selefine göre 100 dolar daha yüksek maliyete sahip olacak. Dolayısı ile 2021 model amiral gemileri, bu yılki cihazlara göre hatrı sayılır miktarda pahalı olabilir.

Son yıllarda çok önemli inovasyonlara sahne olan akıllı telefon endüstrisi, yeni nesil haberleşme teknolojisi 5G ile tanışmış olsa da, henüz tam manada entegre olabilmiş değil. Önümüzdeki sene çok daha fazla modelin 5G modemlere sahip yonga setleri ile donatılması bekleniyor, ancak bu yenilik beraberinde ciddi bir fiyat artışını de getirecek gibi.

WCCFtech adlı internet sitesinin haberine göre hem 6GHz hem de mmWave 5G sinyallerini destekleyen entegre bir Snapdragon X60 5G modeme sahip olacak Qualcomm Snapdragon 875 yonga seti, akıllı telefon başına 250 dolar maliyete sahip olacak.

Snapdragon 875'in fiyatı, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi mobil platformu Snapdragon 865’in 150-160 dolarlık fiyatından yaklaşık 100 dolar daha yüksek. Haberde, bütçe dostu telefonları ile bilinen teknoloji devlerinin Snapdragon 875 yonga seti ile gelecek 2021 amiral gemilerinde fiyat/performans noktasında daha da zorlanacakları belirtiliyor.

İddialara göre TSMC tarafından 5nm sürecinde üretilecek olan Snapdragon 875, selefi Snapdragon 865 çipinin içinde bulunan 96.5 milyon transistöre kıyasla 171.3 milyon transistörle gelecek. Entegre devre içindeki transistör sayısı ne kadar yüksek olursa, işlemci o kadar güçlü ve enerji tasarruflu oluyor.

Xiaomi'nin, daha uygun fiyatlı kamera lensleri kullanarak 2021 model amiral gemilerinin fiyatını düşük tutmaya çalışacağı bildiriliyor. Bu, maliyetleri düşük tutmak isteyen Android telefon üreticilerinin masasında yer alan seçeneklerden sadece biri. Başka bir olasılık ise Dimensity 1000 gibi entegre 5G modem bulunan başka mobil platformları tercih etmek. Bu arada Snapdragon 875'in henüz resmi olarak tanıtılmadığını belirtmekte fayda var, ancak Qualcomm’dan bu yılın sonuna kadar bir duyuru bekliyoruz.

Koronavirüs pandemisi tüm sektörler gibi akıllı telefonları da vurdu ve neredeyse tüm şirketler satışlarda düşüş yaşadı. Buna ek olarak 2021 model amiral gemilerinin Türkiye gibi akıllı telefon fiyatlarının her daim tartışıldığı bir pazarda 1500-2000 TL fiyat artışı ile gelmesi, Android amiral gemilerinin çok daha ulaşılmaz cihazlar haline gelmesine neden olabilir.