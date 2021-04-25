Oscar olarak da bilinen Akademi Ödülleri bu gece 93. defa sahiplerini bulacak. Pandemi nedeniyle eski şaşaasından bir parça uzak da olsa Oscar Ödül Töreni merakla bekleniyor.

Sinemanın en prestijli ve en bilinen ödüllerinden biri olan Akademi Ödülleri bu gece 03.00'te yapılacak olan törenle sahiplerini bulacak. Pandemi nedeniyle sinemalar kapalı olduğu için bu yıl yarışacak filmler arasında yayın servislerinin yapımları başı çekiyor.

Bu yıl 93. defa yapılacak olan tören, pandemi nedeniyle 2 ay ertelenmişti. Türkiye saati ile 26 Nisan Pazartesi günü saat 03.00'te gerçekleştirilecek olan töreni izlemek için kullanılabilecek birkaç alternatif bulunuyor.

Oscar Ödül Töreni Saat Kaçta? Nerede?

Oscar Ödül Töreni, saat 03.00'te ABD'de Los Angeles'te bulunan Union Station ve Dolby Theatre'da eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Oscar Ödül Töreni hangi kanalda?

Oscar ödüllerinin sahipleriyle buluştukları etkinlik, TRT'nin kültür sanat etkinliklerini yayınladığı TRT 2'den canlı olarak yayınlanacak. TRT 2 yayını saat 01.30'da Oscar'a Doğru özel yayını ile başlayacak. TRT 2 ekranlarında Oscar ödüllerini sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Akademi Üyesi Zeynep Atakan yorumlayacak.

Ayrıca yayını internetten izlemek isteyenler de YouTube'da buradan Yekta Kopan gibi isimlerle canlı izleme partisine katılabilecek.

Oscar Ödül Töreni çevrimiçi mi olacak?

Hayır. Bu yıl ödül törenine fiziki katılım gerçekleşecek. Yani ödül kazanan isimleri sahnede de göreceğiz.

Oscar Ödülleri kaç farklı dalda veriliyor?

Oscar ödüllerinde tam 23 farklı dal yer alıyor.

Bu yıl Oscar ödül töreninde TRT ortak yapımı olan ve Jasmila Zbanic imzasını taşıyan "Quo Vadis, Aida?" adlı film de En İyi Uluslararası Film kategorisinde ödül kazanmaya çalışacak. Sizce bu yıl Oscar Ödülleri hangi filmlere ve isimlere gidecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.