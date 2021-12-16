Asgari Ücretin 4.250 TL Olması Hakkında Halk Ne Düşünüyor?

2022 yılında geçerli olacak asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4.250 TL olarak açıklandı. Peki sosyal medya, asgari ücrette yaşanan artış hakkında ne düşünüyor?

Tüm Türkiye’nin 2022 yılı için merakla beklediği asgari ücret bugün açıklandı. Son aylarda tüm ürünlerin ve hizmetlerin fiyatlarında en az %50’lik zam yapılmış, TÜİK, enflasyonu son olarak %21,31 olarak açıklanmışken net asgari ücret, 2022 yılı için 2.800 TL’den 4.250 TL’ye çıkarılarak %51,78 oranında artırıldı.

Asgari ücrette yaşanan artış, ülkemizde pek çok kişi tarafından farklı yönlerde eleştirildi veya olumlu olarak karşılandı. Bizler de asgari ücret artışı konusunda hem ekonomistlerin tepkilerini hem de halkın tepkilerini bir araya getirdik. Gelin, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret hakkında sosyal medyanın neler dediğine bakalım:

https://www.webtekno.com/2022-asgari-ucret-aciklandi-h118570.html

Ekonomistler, asgari ücretin 4.250 TL olmasına ne diyor?

Peki sıradan vatandaş asgari ücretin artışı hakkında ne düşünüyor?