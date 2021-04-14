2022 iPhone'lar 48 MP Kamera ve 8K Video Desteği ile Gelecek

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, gelecek yıl iPhone'larda 48 MP ana kameraya, 8K video kaydı desteğine yer verecek. Ayrıca 5,4 inç ekranlı iPhone mini'nin yerini 6,7 inç ekranlı yeni bir modele bırakacağını ifade ediyor.

Apple ürünleri ile ilgili tutarlı sızıntılarıyla bilinen analist Ming-Chi Kuo, 2022 model iPhone’lar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yatırımcılarıyla paylaşmış olduğu notta Apple’ın gelecek yıl iPhone’ların ekran boyutları ile ilgili yeni bir düzenleme gerçekleştireceğini ifade eden Kuo, ayrıca kamera konusunda da önemli bir iyileştirme bekliyor.

Apple’ın geçtiğimiz yıl ilk kez 5,4 inç büyüklüğünde bir “iPhone 12 mini” tanıttığını hatırlatan Kuo, “mini” modelin bu yıl da piyasaya sürüleceğini ancak 2022 itibarıyla Apple’ın iPhone mini’ye veda edeceğini ifade ediyor. iPhone 12 mini, ekran boyutu dışında iPhone 12 ile neredeyse aynı özelliklere sahip olmasına rağmen diğer modeller kadar ilgi görmemişti.

Apple, gelecek yıl 6,7 inç ekranlı iki farklı iPhone duyurabilir

Kuo’nun açıklamalarına göre Apple, gelecek yıl yine dört farklı iPhone modeli tanıtacak ancak bu modellerden ikisi 6,1 inç, diğer ikisi de 6,7 inç ekran boyutuna sahip olacak. Dolayısı ile Apple’ın standart ile “Pro” modeller arasındaki farkı artık yalnızca donanım noktasında oluşturacağını söyleyebiliriz.

Kuo’ya göre Apple, gelecek yıl piyasaya süreceği üst düzey iPhone 14 modellerinde 48 MP’lik bir ana kameraya yer verecek. Dörtlü piksel teknolojisi sayesinde 12 MP kamera moduna da sahip olacak bu ana kamera, dört pikseli birleştirdiğinde 2.5um piksel boyutuna sahip olacak ki bu, 1.7um piksel boyutuna sahip mevcut iPhone 12 modeline kıyasla ciddi bir fotoğraf kalitesi artışı sunacak.

2022 model iPhone'larda 8K video kaydı olabilir

Kuo, Apple’ın 48 MP’lik ana kamera ile birlikte 8K video kaydı için de destek sunmaya başlayacağını ifade ediyor. Özellikle artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik için en iyi çözünürlüğün 8K ve 16K olduğunu düşünürsek; 48 MP kameralı iPhone 14’lerin bu konuda yepyeni bir seviye sunabileceğini ifade edebiliriz.

Peki hemen hemen tüm Android amiral gemilerinde bulunan periskop kameralar iPhone’lara ne zaman gelecek? Kuo’ya göre periskop kamera için 2023 model iPhone’ları beklememiz gerekiyor.

Ayrıca yine 2023 model iPhone’larda ekran altı FaceID teknolojisinin bulunacağı ve bu sayede çentiğin ortadan kalkarak yerini delikli ekran tasarımına bırakacağı da Kuo’nun yeni nesil iPhone’lar ile ilgili diğer notları arasında. Ne yazık ki bu bilgileri doğrulamak şu an için mümkün değil ve beklemekten başka çaremiz bulunmuyor.