Otomotiv firması Daimler’in tasarımdan sorumlu yetkili ismi Gorden Wagener, gelecek olan bir sonraki Mercedes-Benz SL modeline dair bazı detayları paylaştı. Gelin detaylara daha yakından bakalım.

Muhtemelen bu zamana kadar karşımıza çıkan en güzel araçlardan biri olan orijinal Mercedes-Benz 300 SL Gullwing modelinin üzerinden oldukça uzun bir süre geçmiş olduğundan Mercedes-Benz, mevcut SL aracını 300 SL Gullwing’e benzer bir tasarımla revize edip biz kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Uzun zamandır beklenen bu adım için ne yazık ki 2022 yılını beklemek zorundayız. Mercedes-Benz tutkunlarını ümitlendirmeye dahi yeten bu detaylarsa bir röportaj esnasında otomotiv firması Daimler’in tasarım patronu Gorden Wagener tarafından gün yüzüne çıkartıldı.

2022 Mercedes-Benz SL, 300 SL tasarımına benzer olacak:

Wagener ile yapılan röportajdan elde edilen bilgiler ışığında şunu söyleyebiliriz ki yeni SL modeli, orijinal 1954 modelin tasarım dilini birebir olarak yansıtmayacak. Bunun yerine yeni SL modeli, 1954 SL modelinin genel tasarımını örnek alarak deyim yerindeyse orijinal 300 SL Gullwing DNA’sının bir kısmını kopyalayacak.

Yeni SL modeliyle ilgili bir diğer iddiaysa aracın yıllardır sahip olduğu tasarım dilinden sıyrılarak sportif tasarımına geri döneceği. Durum böyle olunca modele ait bir AMG serisinin olacağını kolaylıkla tahmin edebiliyoruz. Büyük ihtimalle hem AMG GT hem de SL modelleri, birlikte beğeniye sunulacak.

Wagener tarafından verilen demeçte tasarım patronu kesinlikle farklı ve bir o kadar yenilikçi bir tasarımla gelmesini beklediği 2022 SL ve AMG GT modellerinin hem birbirinden farklı olacağını hem de ilk SL modelinin bu zamana kadar karşımıza çıkan yedi nesil arasındaki en güzel araç olduğunu düşünüyor.

Her ne kadar Mercedes-Benz firmasının tasarımdan sorumlu yöneticisi yeni modelle ilgili detaylar hakkında sessiz kalsa da beklentiler aracın ağır ve sıradan bir tavan yerine açılabilir kumaş dokulu bir tavanla karşımıza çıkması yönünde. Buna ek olarak yeni model, efsanevi SL73 modelinde olduğu gibi 2+2 yerleşim düzeniyle karşımıza çıkabilir. Anlaşılan o ki Mercedes-Benz, 1973 yılında tanıttığı ve herkesin beğenisini kazanan modellerini modern çağ koşul ve teknolojileriyle revize ederek bizleri şaşırtmaya devam edecek.