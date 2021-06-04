2022 Model Amiral Gemisi İşlemcinin Özellikleri Sızdırıldı

Qualcomm'un geçtiğimiz sene çıkardığı Snapdragon 888'in halefi olması beklenen yeni işlemcinin sahip olacağı özellikler ortaya çıktı. Güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görülen Evan Blass, yeni işlemcinin 4 nm mimarisi üzerine inşa edileceğini ve Kryo 780 CPU ve Adreno 730 GPU'ya sahip olacağını dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl içerisinde piyasa sürülen 5G destekli Snapdragon 888, amiral gemisi telefonların vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. 2020 model telefonlarında bu yonga setini her ne kadar göremesek de 2021 model hemen hemen tüm amiral gemilerinde Snapdragon 888'in kullanıldığını söylemek yanlış olmaz.

Qualcomm, Snapdragon 888'in üzerinden kısa bir süre geçmişken onun yerini alacak yeni bir işlemciyi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce akıllı telefon sektörüyle ilgili pek çok ürünün bilgilerini piyasaya çıkmadan önce duyuran Evan Blass, yeni amiral gemisi işlemcinin 4 nm mimari üzerine kurulacağını ve Adreno 730 GPU'ya sahip olacağını dile getirdi.

Yeni işlemci, kamera desteği de dahil olmak üzere daha güçlü donanımlara sahip olacak

Qualcomm'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni işlemcisinin kod numarası SM8450. Bu da yeni işlemcinin, kod numarası SM8350 olan Snapdragon 888'in halefi olacağını gösteriyor. Snapdragon 888, 5 nm mimarisi üzerine inşa edilmişken; söylenenlere göre SM8450, 4 nm teknolojisi ile üretilecek ve eğer iddialar doğruysa, yüksek verim vaadeden işlemci çok daha yüksek performansa sahip olacak.

Blass'ın aktarmış olduğu bilgilere göre Snapdragon 888'in halefi, 10Gbps teorik indirme hızı vaadeden ve 5G destekli Snapdragon X65 modeme sahip olacak. İşlemci, bünyesinde aynı zamanda Arm Cortex V9 teknolojisi üzerine inşa edilen Kryo 780 CPU'yu barındıracak.

Ortaya atılan iddiaların arasında, Qualcomm'un görüntü konusunda da iyileştirmeler yapacağı söyleniyor. Blass'ın paylaştığı verilere göre yeni işlemci, Leica 1 olarak adlandırılan güçlü bir görüntü işleme birimine sahip olacak.