Hyundai, tamamen elektrikli yeni KONA'yı ülkemizde satışa sundu. Türkiye'ye özel Advance donanımıyla gelen araç, %10'luk ÖTV diliminde yer alması nedeniyle oldukça iddialı bir fiyata sahip.

Türkiye’de popüler otomobil markalarından biri olan Hyundai, elektrifikasyon konusundaki hamlelerine devam ediyor. Şirket, şimdi de B-SUV modeli KONA’nın yeni elektrikli versiyonunu ülkemizde satışa sundu.

İkinci nesil Hyundai KONA, benzinli ve hibrit olmak üzere geçen yıl satışa çıkmış ve segmentinde başarılı olmuştu. Şimdi ise tamamen elektrikli versiyonu geldi. Yeni Kona elektrikli, dikkat çekici özelliklere sahip. %10’luk ÖTV dilimine girmesiyle iddialı bir fiyatının olduğunu da ekleyelim.

2024 Hyundai KONA elektrik neler sunuyor?

Yeni KONA, Türkiye’ye özel Advance donanım seviyesiyle geliyor ve %10’luk ÖTV diliminde yer alıyor. Hyundai yakın zamanda bir diğer elektrikli modeli IONIQ 6’nın da Advance donanımını çıkarmıştı. Bu model de %10’luk dilimdeydi.

Otomobil, bir önceki nesle kıyasla büyümüş. Araçta öncekinden 150 mm daha uzun olan 4.355 mm uzunluk görüyoruz. Dingil mesafesi ise 60 mm artarak 2.660 mm’ye çıkmış. Genişlikte ise 1.825 mm ile 25 mm’lik bir artış var. Yüksekliği ise 1.580 mm olarak açıklandı. Sportif bir görünümle gelen model, özel tasarım 17 inç jantlar, pikselleştirilmiş gündüz farları ve canlı gövde renkleri gibi özelliklere de sahip.

Tamamen elektrikli KONA, ülkemizde şimdilik tek pil seçeneğiyle sunulacak. Advance donanımdaki 48,4 kWh’lik versiyon, 156 ps (115 kW) güç üretirken 377 kilometrelik menzil sunuyor. Şirket, otomobilin 100 kW DC hızlı şarj ile 41 dakikada %10’dan %80 şarja çıkabildiğini söylerken 11 kW AC şarjla 4 saat 55 dakikada tüm pilin doldurulabildiğini ekliyor. Araçta şarj kapağı don önleme sistemi de var. Şirket, bunun sayesinde eksi 30 derecede bile kapağın rahatça açılabileceğini belirtmiş.

İç mekânda da önemli yenilikler var. Çoğu Hyundai modelinde gördüğümüz 12,3 inçlik panaromik ekran KONA’da da kullanılmış. Büyüklüğü sayesinde daha konforlu bir deneyim sunacağı söylenen KONA’da, 77 mm daha uzun bacak mesafesi ve arka koltuklarda 15 mm daha yüksek baş mesafesi bulunuyor. Bagaj alanı ise %30 artışla 466 litreye çıkmış. Koltuklar katlandığında kapasite 1.300 litreye kadar yükseliyor.

Bunlar dışında yeni KONA’da şeritte kalma yardımcısı, şerit takip sistemi,akıllı hız yardımı, sürücü dikkat uyarıcısı, uzun far yardımı, akıllı hız sabitleyici, park mesafesi uyarıları gibi çeşitli teknolojiler de var.

Elektrikli Hyundai KONA Türkiye fiyatı

Tamamen elektrikli Hyundai KONA, 1.499.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.