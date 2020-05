"İnsanlık, 2070'te Dayanılmaz Bir Sıcaklığa Maruz Kalacak"

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların 50 yıl sonra 2 ile 3.5 milyar insanın yaşanmaz sıcaklıklara maruz kalmasına neden olacağını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, Dünya’nın ve insanlığın geleceğini derinden etkileyecek iklim değişikliğinin kritik sonuçlarını ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Ekoloji uzmanı bilim insanlarının iklim değişikliğinin sonuçlarını anlamak için yaptıkları yeni bir çalışma, artan sıcaklıkların 50 yıl sonra milyarlarca insanın yaşamakta zorluk çekeceği sıcaklıklara maruz kalacağını gösteriyor.

Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi’nden ekoloji uzmanı Marten Scheffer, iklim değişikliği nedeniyle yıllık sıcaklıkta 1.8 derecelik bir artış gözlendiğini, bu sıcaklık artışının devam etmesi halinde milyarca insanın soğutma teknolojileri olmadan yaşamaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Yıllık sıcaklık artışının bu şekilde devam etmesi halinde artan sıcaklıklardan etkilenecek insan sayısının değişiminin, ısı tutucu karbondioksit emisyonunun ne kadar artacağı veya azalacağı ile doğrudan bağlantılı olacağı görülüyor.

50 yıl sonra 3.5 milyar insan aşırı sıcaklıklarla karşı karşıya kalacak

Bilim insanlarının pazartesi günü Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınladıkları yeni iklim değişikliği çalışması, 2070 yılında yaklaşık 3.5 milyar insanın aşırı sıcak bölgelerde yaşayacağını öngörüyor.

Yapılan çalışma, 50 yıl sonrasına dair bir öngörüde bulunmakla beraber 2070 yılına gelmeden önce de birkaç milyar insanın aşırı sıcak yerlerde ancak soğutma teknolojileri sayesinde yaşayabileceğini gösteriyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayınlanan çalışmanın araştırmacıları, medeniyetin geliştiği “iklim nişini” bulmak için ayı, kuş ve arıların yanı sıra insan topluluklarını da incelediler. Araştırmacılar, insanların yaşaması için en uygun sıcaklığı bulmak adına 6.000 yıl geriye baktılar. Yapılan incelemede insanların yaşaması için uygun yıllık ortalama sıcaklığın 11 ve 15 derece arasında olduğu ortaya çıktı.

İnsanların yaşabileceği ortalama sıcaklıktan çok daha sıcak bölgelerde yaşayan insan sayısı artıyor

Bilim insanları, uygun ortalama sıcaklığı tespit ettikten sonra bu sıcaklık değerinden rahatsız edici düzeyde daha sıcak olması beklenen yerleri incelediler. Yapılan analiz sonucunda uygun ortalama sıcaklıktan çok daha sıcak olması beklenen bölgelerde 2070 yılında en az 2 milyar insanın yaşayabileceği belirlendi.

Şu anda yaklaşık 20 milyon kişi yıllık ortama 29 dereceden daha sıcak yerlerde yaşamaya devam ediyor. Suudi Arabistan’ın belirli bir bölgesi ve Sahra Çölü’nün yakınında olan bu bölgeler, yeryüzünün yüzde 1’ini oluşturuyor.

Şu anda çok küçük bir bölge aşırı sıcaklarla yüzyüze kalmakla beraber dünya kalabalıklaştıkça Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avustralya’nın büyük kesimleri de benzer sıcaklık değerleri ile karşı karşıya kalabilir.

Çalışmanın araştırmacılarından Çin’deki Nanjing Üniversitesi’nden Chi Xu, önümüzdeki 50 yıl boyunca iklim değişikliğine alınacak önlemlerin 1 milyar ile 3.5 milyar arasında insanın hayatını etkileyeceğini söyledi.

Çalışmanın ortak yazarlarından İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nden iklim uzmanı Tim Lenton, içinde yaşadığımız yüzyılın sonuna kadar yoksul bölgelerdeki nüfusun üç katına çıkmasını beklendiğini söyledi. Lenton, yoksul bölgelerdeki bu nüfus artışının dayanılmaz sıcaklıklarla başa çıkmak için oldukça zor koşullarla karşı karşıya kalacağını da sözlerine ekledi.