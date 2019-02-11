Sony'nin yeni akıllı telefonunun uzun olduğuna dair söylentiler, ortaya çıkan video ile doğrulandı.

Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia XA3'e ait fotoğrafların geçtiğimiz hafta içerisinde internet ortamında yayınlanmasıyla tasarım detayları ortaya çıkan cihazın şimdi de videosu yayınlandı. Fotoğrafların bulanık olması sebebiyle pek bir şey anlaşılamayan Xperia XA3'ün fotoğraflarının alındığı videonun kendisi bugün ortaya çıktı.

Xperia XZ4 ve XA3 Ultra akıllı telefonlarıyla beraber 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019) tanıtılması beklenen Xperia XA3'ün 2560 x 1080 çözünürlüğünde 5,9 inçlik, 21:9 en boy oranında (sinema ekranı) bir ekrana sahip olması bekleniyor. Videodan da anladığımız kadarıyla Sony, kalın çerçeve kullanma konusunda hala ısrarcı.

Cihazın 4 GB RAM'in yanında 64 GB depolama kapasitesine sahip olacağı belirtilirken arka tarafında 23 MP çözünürlüğünde ve 8 MP çözünürlüğünde olmak üzere 2 adet kameraya sahip olacağı söyleniyor. 3.500 mAh batarya kapasitesini bünyesinde barındıracak olan cihaza ilgi, Sony kullanıcıları kesiminde oldukça büyük.