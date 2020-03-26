COVID-19'dan Ölen Gencin Başka Hastalığı Olmadığı Açıklandı

Dünya gündemini ele geçiren koronavirüs salgını, yaş ve makam fark etmeksizin can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de hayatını kaybeden 21 yaşındaki Chloe Middleton'ın ailesi, kızlarının hiçbir sağlık sorununa sahip olmamasına rağmen COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgınının en fazla tehdit ettiği ülkelerin başında gelen İngiltere, sadece 21 yaşında olmasına rağmen COVID-19 hastalığına yenik düşen Chloe Middleton’ı konuşuyor. BBC Türkçe’nin aktardığı bilgilere göre genç kadının annesi Facebook'ta bir paylaşım yaparak, “Lütfen tekrar düşünün. Kendi deneyimimden söyleyebilirim ki bu virüs 21 yaşındaki kızımın hayatını aldı. Benim güzel, iyi yürekli kızım Covid-19 yüzünden öldü. Başka sağlık sorunu da yoktu” ifadelerini kullandı.

Aile olarak üzüntülerinin inanılmaz boyutta olduğunu söyleyen anne Middleton, “Virüsün gerçek etkilerini yeni anlamaya başlıyoruz. Lütfen hükümetin tavsiyelerine uyun. Kendinizi koruyun. Virüs yayılmıyor, insanlar virüsü yayıyor” dedi.

21 yaşındaki Chloe Middleton, kronik hastalığa sahip olmamasına rağmen COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden genç kadının teyzesi ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki herkese koronavirüs salgınını durdurmak için gerekli mücadeleyi verme çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana dünya genelinde 470 binden fazla kişiye bulaşan ve 21 binden fazla insanın yaşamına mal olan COVID-19 pandemisi, en az gençler ve çocukları öldürse de, onları çok tehlikeli bir taşıyıcı haline getiriyor. Nitekim Güney Kore gibi bazı ülkeler, salgının erken zamanlarında gençlerin hastalanmadığını ancak taşıyıcı olduğunu saptamış ve sadece ileri yaştakileri değil, gençleri de kapsayacak tedbirler almıştı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nun paylaştığı verilere göre ada ülkesinde son 24 saatte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 kişi daha artarak 465’e yükseldi. Ayrıca vaka sayısı da 1452 artışla 9.529’a ulaştı. Geçtiğimiz hafta sonu, hayatını kaybedenler arasında 18 yaşındaki bir gencin de olması büyük bir endişe yaratmıştı. Fakat daha sonra yapılan açıklamada, gencin kronik bir rahatsızlığa sahip olduğu belirtilmişti.