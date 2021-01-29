İlk kez 1999 yılında Ash ile karşılaşan ancak o günden bu yana iplerini hiçbir pokemon eğitmeninin eline vermeyen Suicune, bugün ilk kez yakalandı. Pokemon Journeys dizisinin Japonya'daki 53. bölümünde yakalanan pokemon, dizinin hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

Tarihin en ikonik oyun ve çizgi dizi serilerinden biri olan Pokemon, on yıllar süren geçmişi ile birden fazla kuşağın çocukluğunda yer edindi. Japonya’da Pokemon Journeys adıyla yayınlanmaya devam eden çizgi dizinin Japonya’da bu sabah yayınlanan 53. bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Çizgi dizinin baş pokemon eğitmeni olan Ash Ketchum, efsanevi köpek pokemon Suicune ile ilk kez 1999 yılında, yani günümüzden 21 yıl önce karşılaşmış ancak Suicune’u yakalamayı başaramamıştı. 2001 yılında Roket Takımı da Suicune’u yakalamayı denemiş ancak büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı.

Pokemon Journeys’in bu sabah yayınlanan bölümünde ise Suicune, 21 yıl sonra ilk kez bir pokemon eğitmeni tarafından yakalandı. İlginçtir ki Suicune’u yakalayan Ash değil seyahat arkadaşı Goh oldu. Her pokemon gibi Suicune da kendisini yakalamayı başaran Goh’a boyun eğmiş ve eğitmeninden memnun durumda.

Suicune, Pokemon evreninin geçmişi olan pokemonlarından biri olsa da daha önce hiç yakalanmadığı için önümüzdeki bölümlerde pokemon savaşlarında nasıl bir performans sergileyeceği hakkında tahmin bulunmuyor. Yine de böylesine “özgür” bir pokemonunun 21 yıl aradan sonra ilk kez yakalanması, görkemli bir savaş ve muhtemel bir zaferin ufukta olduğuna işaret ettiğini söyleyebiliriz.