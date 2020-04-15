2100 Yıllık Kil Maskenin İçinden Koyun Beyni Çıktı

Sibirya’da keşfedilen ve bir savaşçıya ait olduğu düşünülen kil maskenin içerisinde insan kalıntıları bulunduğu düşünülüyordu. Yeni görüntüleme teknikleri kalıntıların bir insana değil bir koyuna ait olduğunu ortaya çıkardı.

Uzun yıllar önce Sibirya'daki bir kazı alanında bir savaşçının kalıntıları bulunmuştu. 2100 yıl önce hayatını kaybeden bu savaşçı, 200 kişinin yanmış bedeniyle birlikte gömülmüştü. Gömen kişilerse savaşçının kafasını bir kil başlık/maske ile kaplamışlardı.

Araştırmacılar, oldukça uzun bir süre kilden maskenin içinde savaşçıya ait kalıntılar bulunduğunu düşündüler ancak tarihi kalıntıya zarar vermemek için maskeyi açmadılar, haliyle de içinde ne olduğunu hiç göremediler.

Savaşçının değil koyunun beyni:

Shestakovsky Mezarları 6 numaralı kazı alanında ortaya çıkan kalıntılar, aslında 1968'de bulunmuştu. Yeni geliştirilen görüntüleme teknikleri sayesinde maskenin sırrı açığa çıkmış oldu. Araştırmacılardan Dr. Konstantin Kuper, koyun beyni bulmanın kendileri için oldukça şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Savaşçının Tagar halkından bir birey olduğu ifade ediliyor. Bu halkın oldukça karmaşık ve ilgi çekici cenaze adetleri olduğu belirtiliyor. Bunlar arasında ölen üyelerin mumyalanarak saklanması ve en son bütün aile üyelerinin topluca gömülmesi gibi adetler var.

Uzmanlara göre savaşçı da benzer bir durumda. Uzak diyarlarda öldüğü düşünülen savaşçının anısına yapılan çalışmada koyun beyni kullanılmış olabileceği belirtiliyor. Bir diğer ihtimalse günahkar bir kişi olan savaşçının diğer dünyada 'temiz bir başlangıç yapması için' böyle bir işlem yapılmış olabileceği.

Savaşçının gizemi çözülmüş değil:

Araştırmacıların üzerinde durduğu bir başka noktaysa mumyalanmış olan cesedin fazla aşınması olarak gösteriliyor. Dr. Elga Vadetskaya, ölülerin kısmen mumyalandığını söylüyor. Mumyalar bekledikçe aşınıyor ve en sona sadece kafa kısmı kalıyor. Bazen kafatası bile hasar görebiliyor.

Uzmana göre böyle bir durumun yaşanmasının ardından yapılan restorasyon işlemi sırasında kafatasının içerisine koyun beyni koyulmuş olabilir. Eski çağlarda yaşamış olan insanların pek çok ilginç adeti bulunuyor.