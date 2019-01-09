22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğine Başvuru Tarihi Açıklandı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen, 22. geleneksel Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne katılmak isteyenler için başvuru tarihleri açıklandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) resmi web sitesi aracılığı ile bu yılın Gözlem Şenliği'ne ilişkin detayları paylaştı. 1-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan şenlikler, ÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Bakırlıtepe Yerleşkesi'ne komşu olan Antalya Saklıkent'te düzenlenecek.

Bakan Varank'ın tweet'inde göreceğiniz üzere 14 Ocak'ta başlayacak olan başvurular, 1 Mart'a kadar sürecek. Gökyüzü Gözlem Şenliği kontenjanı, 2018 yılında 350 dolaylarındayken bu yıl 1.000'e çıkarıldı.

Gökbilime meraklı katılımcılarla, profesyonel ve amatör astronomları buluşturacak olan etkinlikte katılımcıların kendi çadırlarında 3 gece konaklaması öngörülüyor. Şenlik süresince çeşitli seminerler, atöyle çalışmaları ve yarışmalar da düzenlenecek.