23 TL Değerindeki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz

Uçuş simülasyonlarını seviyorsanız bu fırsatı kaçırmamalısınız. Fiyatı 23 TL olan Infinite Flight bugün için tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Yaklaşık 36 bin kullanıcıdan 5 yıldız alan ve genel ortalamada da 4.3/5 yıldızlık puanıyla Google Play’de dikkat çeken uygulama sadece 10 saatliğine ücretsiz olacak.

Oyunda hem askeri hem de sivil havacılıkta kullanılan uçakları uçurabilmek mümkün. Gerçekçi bir topografiye göre hazırlanmış olan haritada özgürce uçmak ve gerçek havaalanlarından yola çıkılarak yapılmış havaalanlarına iniş kalkış yapmak mümkün. Gerçek zamanlı hava durumuna uygun koşullarda ya da kendi belirlediğiniz koşullarda uçmakta özgür olduğunuz bu oyunda bir uçağın kontrolünü motorun ilk çalışma anından son durduğu ana kadar elinizde tutuyorsunuz.

Google Play'de en popüler uçuş uygulamaları arasında yer alan bu oyuna aşağıda yer alan linkten erişebilirsiniz.