23. Ulusal Kalite Günleri'ne Kayıt Olmak İçin Son 3 Gün

Türkiye’nin en aktif iş ve kariyer kulüplerinden biri olan Kalite ve Verimlilik Kulübü’nün 23 yıldır düzenlediği Ulusal Kalite Günleri, bu sene de birbirinden özel konuşmacılarıyla gençlere ilham olmaya devam edecek.
“Zirvedekiler” temasıyla 8-9-10 Mart’ta düzenlenecek Ulusal Kalite Günleri, farklı sektörlerden ve farklı alanlardan liderlerleri ağırlayacak. Katılımcılar, birbirinden özel konuşmaları dinlerken, oturum aralarında firmalarla birebir iletişim şansına sahip olacak.
Etkinliğe katılacak firmalar ve isimlerden bazıları:
- ASELSAN CEO’su Prof. Dr. Haluk Görgün
- McDonald’s Türkiye CEO’su Oğuz Uçanlar
- Visa CMO’su Birim Gönülşen Özyürekli
- Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu
- Şişecam Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman
- Gratis CEO’su Özge Doğan
- Metro Türkiye CFO’su Aslı Senem Aracıoğlu
- Samsung CMO’su Ömer Barış Gökpınar
- -Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın
- Koçtaş CEO’su Devrim Kılıçoğlu
- Daikin CEO’su Hasan Önder
- Hayat Kimya Strateji ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Aysel Aydın
23.Ulusal Kalite Günleri, bu isimlerin konuşmalarının yanı sıra etkinlik akşamlarında yer alacak birçok sürprize ev sahipliği yapacak. Eğitici seminerler ve panel oturumları, firmalarla direkt iletişim kurabilme imkanı bulunan interaktif fuar alanı, workshoplar ve daha fazlasıyla dopdolu bir 3 gün katılımcıları bekliyor. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için buraya, konuşmacılara sorular yöneltmek için ise buraya tıklayabilirsiniz.