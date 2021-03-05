23. Ulusal Kalite Günleri'ne Kayıt Olmak İçin Son 3 Gün

8-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Ulusal Kalite Günleri etkinliği için geri sayım başladı. Pek çok farklı sürpriz gerçekleştirilecek olan etkinlikte C seviye yöneticiler, katılımcıların karşısında olacak.

Türkiye’nin en aktif iş ve kariyer kulüplerinden biri olan Kalite ve Verimlilik Kulübü’nün 23 yıldır düzenlediği Ulusal Kalite Günleri, bu sene de birbirinden özel konuşmacılarıyla gençlere ilham olmaya devam edecek.

“Zirvedekiler” temasıyla 8-9-10 Mart’ta düzenlenecek Ulusal Kalite Günleri, farklı sektörlerden ve farklı alanlardan liderlerleri ağırlayacak. Katılımcılar, birbirinden özel konuşmaları dinlerken, oturum aralarında firmalarla birebir iletişim şansına sahip olacak.

Etkinliğe katılacak firmalar ve isimlerden bazıları:

ASELSAN CEO’su Prof. Dr. Haluk Görgün

McDonald’s Türkiye CEO’su Oğuz Uçanlar

Visa CMO’su Birim Gönülşen Özyürekli

Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu

Şişecam Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman

Gratis CEO’su Özge Doğan

Metro Türkiye CFO’su Aslı Senem Aracıoğlu

Samsung CMO’su Ömer Barış Gökpınar

-Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın

Koçtaş CEO’su Devrim Kılıçoğlu

Daikin CEO’su Hasan Önder

Hayat Kimya Strateji ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Aysel Aydın

23.Ulusal Kalite Günleri, bu isimlerin konuşmalarının yanı sıra etkinlik akşamlarında yer alacak birçok sürprize ev sahipliği yapacak. Eğitici seminerler ve panel oturumları, firmalarla direkt iletişim kurabilme imkanı bulunan interaktif fuar alanı, workshoplar ve daha fazlasıyla dopdolu bir 3 gün katılımcıları bekliyor. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için buraya, konuşmacılara sorular yöneltmek için ise buraya tıklayabilirsiniz.