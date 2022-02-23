Rekabet Kurumu, otomobil alım-satımı ve kiralama işi yapan 24 şirket hakkındaki soruşturmada sözlü savunma aldı. Olayın en önemli yanı, soruşturma kapsamına alınan şirketlerin ta kendileriydi.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Rekabet Kurumu'nun 23 zincir market için açtığı yeni bir soruşturmadan bahsetmiştik. Kurum şimdi de farklı bir soruşturma ile gündeme geldi. Yetkililer şimdi de Türkiye'de hizmet vermekte olan 24 araç alım satım ve kiralama şirketi ile ilgili soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi.

Sözlü savunma toplantısında Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle de hazır bulundu. Toplantı başlangıcında söz konusu 24 şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin değerlendirileceğini hatırlatmasını yapan Küle, şirketlerin savunmalarını da tek tek dinledi.

Volkswagen, Mercedes, Volvo, TOFAŞ ve dahası

Soruşturma kapsamına alınan şirketler, sözlü savunma toplantısının en dikkat çeken yanıydı. Öyle ki Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti., Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetleri AŞ., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. AŞ (Volkswagen) gibi doğrudan otomobil tedarikçileri ile ALD Automotive Tur. Tic. AŞ, Çelik Motor Ticaret AŞ., Oto Plan Operasyonel Taşıt Kiralama Tic. AŞ., Otonet Motorlu Taşıtlar AŞ. ve TEB Arval Araç Filo Kiralama AŞ. gibi şirketler de soruşturma kapsamında sözlü savunma yaptılar.

Rekabet Kurumu yetkilileri, şirketlerin savunmalarını dinledikten sonra karar için 15 gün sonrasını işaret ettiler. Bu arada kararın daha erken açıklanma durumu da mevcut. Karar açıklandığında, sizleri bilgilendirmeye devam ediyor olacağız...