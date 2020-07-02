24 Yaşındaki Genç Kan Pıhtılaşmasından Öldü

Koronavirüs döneminde karantinayı evde oyun oynayarak geçiren genç bir futbol antrenörü, derin ven trombozu nedeniyle hayatını kaybetti. Geç adamın evde uzun süre boyunca video oyunları oynayarak zaman geçirdiği ifade edildi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süreliğine dünyada adeta hayat durmuştu. Yakın zamanda yavaş yavaş, yeni normaller eşliğinde yeniden dışarıya çıkmaya başladık. Evde geçirdiğimiz sürede pek çok kişi sıkıntıdan kurtulmak için oyunlara yöneldiğini gördük.

Bu kişilerden biri de İngiltere’de yaşayan Louis O’Neill'dı. Centre Parcs’ta çalışan genç antrenör, karantina döneminin başlamasının ardından kendini oyunlara vermişti. Genç antrenör yakın zamanda derin ven trombozu nedeniyle hayatını kaybetti.

Saatlerce hareketsiz kalmak doğru değil

Babası Stanley Greening’in hareket etmesi ve arada bir yürüyüş yapması yönündeki tavsiyelerine kulak asmayan ve yalnız kalmak istediğini belirten Louis, haziran ayının başlarında bir kan pıhtılaşması nedeniyle rahatsızlandı.

Yatağının yan tarafında yere çöken genç adam, yardımına koşan babasına “Baba, bana ne oluyor?” dedikten sonra, ne yazık ki sağlık görevlileri olay yerine intikal etmeden önce son nefesini verdi. Baba Stanley Greening, bu konuyla ilgili bir Facebook gönderisi kaleme aldı.

Acılı baba, karantina döneminde oyunların sanal dünyasına kaçmanın normal olduğunu, kendisinin de ekranlar karşısında saatler harcamışlığı olduğunu söyledi. Kimsenin bir pıhtı beklemediğini ifade eden Greening, “Oğlumun adına tek bir kaybı bile engelleyebilirsem bu, Louis’in üzerinde parlayacak bir ışık olacaktır. O yüzden, Louis için, ayağa kalkın” ifadesini kullandı.

Hareketsiz kalmamaya dikkat edilmesi gerekiyor

BBC Üç radyosuna konuşan Stanley, Louis’in neredeyse hiç kalkmadan ve hiç ara vermeden 6-7 saat boyunca oyun oynadığını, bu süreçte de biraz kilo aldığını açıkladı. Karantina döneminde hareketliliğin azalması ve biraz kilo almak normal olsa da hiç hareket etmemek yanlış bir davranış oluyor.

Derin ven trombozu denilen sağlık problemi, genel olarak toplardamardaki kan pıhtısının parçalanması ve kan dolaşımı ile ilerlemesidir. Parçalanan pıhtıya emboli adı verilir ve emboli ölümcül olabilmektedir. Siz de uzun süre hareketsiz kalmayarak bu riski azaltabilirsiniz.