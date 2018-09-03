24 Yıllık Doom II'ye Ait Yeni Bir Oyuniçi Sır Keşfedildi

1994 yılında piyasaya sürülen Doom II'ye ait yeni bir oyuniçi sır keşfedildi. Söz konusu sırrın kilidini oyuncular tek başlarına açamadıkları için şu ana kadar keşfedilemediği düşünülüyor.

1994 yılında piyasaya sürülen Doom II’ye ait bir oyuniçi sır, 2018 yılına geldiğimizde ancak çözülebildi desek ne dersiniz? Şaka gibi geldiğinin farkındayım ancak bu doğru. Doom II’ye ait olan ve bulması son derece zor olan bir sır, oyun piyasaya çıktıktan 24 yıl sonra keşfedildi.

Söz konusu sır, 15 haritada bulunan ve ekranda gizlenmiş olan bir ışınlayıcı ile ilgili. Bu ışınlayıcının fark edilmemesinin en büyük nedeni ise asla tetiklenmiyor oluşu. Tetiklemenin gerçekleşmemesinin nedeni ise tetikleme işleminin ışınlayıcıya gelen oyuncuya bağlı olmaması.

Söz konusu gizli ışınlayıcının aktif edilmesi için karakterin ‘yaratıklarla’ bir kedi-fare oyunu oynaması gerekiyor. Oyuna ait bu ilginç sırrı ilk olarak Zero Master keşfetti ve diğer oyuncular için bir video yayınladı.

Aşağıda yer alan videonun ilk üç dakikasını izlerseniz söz konusu kedi fare oyununu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Hala Doom II oynuyorsanız oyuna ait keşfedilen bu yeni sırrın kilidini açmayı siz de deneyebilirsiniz.