25 Milyon Amerikalı, Henüz Geniş Bant İnternete Sahip Değil

Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yayınlanan rapora göre 25 milyon Amerikan vatandaşı geniş bant interneti kullanamıyor. 25 milyonun 19 milyonu ise kırsal bölgelerde ikamet ediyor.

İnternet erişimi, günlük yaşamın en vazgeçilmez ögelerinden biri haline gelmiş durumda. İnternet sitelerine erişimi hızlı hale getiren geniş bant internetin de önemi her geçen gün artıyor. Video izlemek, sosyal medyayı hızlı olarak kullanabilmek için temel gereksinim olan geniş bant internete, 25 milyon ABD vatandaşı ulaşamıyor. ABD'nin geniş bant ağını gösteren harita da raporda paylaşıldı.

Birçok insanın geniş bant interneti kullanamama sebebi olarak, kablolu teknolojilere adapte olma hızı gösteriliyor. Diğer kablolu teknolojiler olan telefon hatları ve elektrik hatlarında da benzer bir durum söz konusuydu. Bu teknolojiler, yaygınlaşmaya başlamadan önce kademe kademe artarak %70 ulaşılabilirlik seviyesine ulaşmış, ardından kalan %30'luk kısım onlarca yıllık çalışmaların ardından tamamlanmıştı. Elektrik ve kablolu televizyonun %70 seviyesinde yaygınlığa ulaşması neredeyse 25 yılı bulmuştu. 2000'den sonra yaygınlaşmaya başlayan internet için de buna yakın bir süre gerekebilir.

Kablosuz teknolojilerin yaygınlaşması ise çok daha hızlı gerçekleşmişti. Radyo, renkli televizyon, cep telefonu ve akıllı telefonların %70 yaygınlığa ulaşma süresi 10 yılda tamamlanmış gibi görünüyor. Kablosuz teknolojilerin bu başarısı, kolay kurulabilir altyapıya bağlanıyor. Özellikle kırsal kesimlerde kablo altyapısı kurmak görece çok daha zor. Geniş bant internete alternatif olabilecek kablosuz teknoloji, 5G olarak göze çarpıyor. Fakat hala ABD vatandaşlarının %13'ü değil 5G'ye, 4G'ye bile erişemiyor.