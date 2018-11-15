25 Yıl Aynı Sayılarla Loto Oynayıp Sonunda Kazanan Adam

ABD'li bir adam, 25 yıl boyunca aynı sayılarla loto oynayarak şansını denedi. Sonunda amacına ulaşan adam 343 milyon dolarlık büyük ödülü kazandı.

Şans oyunlarında kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Teknik açıdan bakmamız gerekirse kendinize hiç güvenmemeniz gerekiyor zira sonuç kesinlikle sizin kabiliyetinize ya da sizinle ilgili herhangi bir şeye bakmıyor. Fakat 67 yaşındaki Robert Bailey’e bu gerçeği kimse anlatmamış gibi görünüyor.

Birleşik Devletler’in New York kentinde Powerball adlı loto oyununda 25 yıldır her hafta aynı sayıları oynayan Bailey, 25 yılın ardından muradına ermeyi başarı. Powerball çekilişlerinde tek bir kişinin kazandığı en büyük ödüle sahip olan 67 yaşındaki adam, 343 milyon 900 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu.

Aslında büyük ödül 687 milyon dolardı fakat loto, iki ayrı talihliye çıktı ve Robert Bailey büyük ödülü 51 yaşındaki bir kadın ile paylaştı. Kişi başına düşen ödül 343 milyon gibi astronomik bir ücret olsa da Birleşik Devletler hükumetine verilecek vergiler düşüldüğünde Bailey’in eline 125 milyon dolar geçmiş olacak.

Büyük ödülü kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan Robert Bailey, kazandığı para ile annesine bahçesi olan küçük bir ev alacağını söylerken, seyahat etmek ve iyi yatırımlar yapmayı planladığını belirtti. Bailey ayrıca, ‘’Belki egzotik bir şeyler de yaparım. Hayatımda Las Vegas'a hiç gitmedim.’’ diyerek biraz da paranın tadını çıkaracağını işaret etti.