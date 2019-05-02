Commodore Şirketinin Aramızdan Ayrılışının 25. Yıl Dönümü

Bu hafta, Commodore International şirketinin kapatılmasının 25. yıl dönümü. Biz de bu sebeple şirketin geçmişine kısaca göz atacağız.

Commodore, 1954’te Jack Tramiel önderliğinde kurumsal bir şirket olarak hayatımıza girdi. Yahudi Soykırımı'nda sağ kalmayı başaran Tramiel, savaştan sonra New York’a taşınarak bir taksi şoförü oldu. Bu iş, onu Bronx’ta bir daktilo tamir dükkânı kurmaya yönlendirdi. İşi için askeri tarzda bir isim isteyen Tramiel, ‘Amiral’ ve ‘General’ isimleri alındığından ve ‘Teğmen’ ismi de yetersiz kaldığından, tuğamiral anlamına gelen ‘Commodore’ ismini seçti.

Bugün bildiğimiz Commodore, 1977’de bazıları halka açık ilk PC olan PET’in piyasaya sürülmesiyle tanındı. PET, şirketin diğer ortağı Peddle’ın ürünüydü ve bu noktadan sonra Tramiel, Commodore’un bir bilgisayar şirketi olması gerektiğini düşündü. PET’in piyasaya sürülmesinin ardından VIC-20, onun ardından ise o klasikleşen Commodore 64 piyasaya sürüldü. Commodore 64’ün piyasaya sürülmesinden sonra Commodore, endüstrinin geri kalanının tamamından daha fazla bilgisayar satmaya başlamıştı. Yani bir nevi Apple’ın şu an sahip olduğu tanınırlık ve saygınlığın aynısı o dönem Commodore için geçerliydi.

1980’lerin sonunda, kan kokusunu alan köpekbalıkları Commodore’un etrafında dolanmaya başlamıştı ve o zamanın grafik olarak en yüksek kapasiteye sahip bilgisayarı olarak görülen Commodore Amiga, tüketiciler tarafından bir oyuncak olarak görülüyordu. IBM uyumlu bilgisayarlar piyasayı devraldı ve 29 Nisan 1994’te Commodore, yelkenleri suya indirdi.

İşte bugün de efsane Commodore 64’ün üreticisi Commodore şirketinin kapatılışının 25. yıl dönümü. Birçok insanın belki de bilgisayar oyunlarıyla ilk defa tanışmasını sağlayan ve kendinden sonra gelen birçok şirkete ilham kaynağı olan Commodore şirketini saygıyla anıyoruz.