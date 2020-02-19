Samsun’da telefon tamircisi olarak çalışan Adnan Alparslan, 25 yıldır farklı marka ve modellerde cep telefonları biriktiriyor. Alparslan, Türkiye’de kullanılan ilk cep telefonun da bulunduğu koleksiyon için bugüne kadar 35 bin lira harcadığını söyledi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde telefon tamir dükkanı işleten Adnan Alparslan, 25 yıldır cep telefonu koleksiyonu yapıyor. 850 adet cep telefonunun bulunduğu koleksiyonda dünyada kullanılan ilk cep telefonundan, ilk dokunmatik cep telefonuna kadar birçok farklı özellikte telefon bulunuyor.

25 yıldır telefon tamir işi yaptığı söyleyen Adnan Alparslan, zaman içinde bu koleksiyonun oluştuğunu söyledi. Yakınındaki insanların da kendisine cep telefonu getirdiğini söyleyen Alparslan, kendisinin de zaman içinde bunun koleksiyon olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Birçok markaya ait cep telefonunu koleksiyonunda bir araya getiren Alparslan, “Gençlerin, geçmişte kullanılan cep telefonlarını görmesini ve o zamanın teknolojisiyle, günümüz teknolojisi kıyaslamasını istedim. Bu koleksiyon için yaklaşık 35 bin lira para harcadım. Aslında halen telefon almaya devam ediyorum” dedi. Koleksiyonunda 850 telefon olduğunu söyleyen Alparslan, koleksiyona katmak istediği başka telefonlar da olduğunu, onları bulmak istediğini söyledi.

Koleksiyonunda tüm markalar ait cep telefonları olduğunu ifade eden Alparslan, dünyada ilk kullanılan telefondan Türkiye’de ilk kullanılan telefona, dünyanın en ağır cep telefonundan ilk dokunmatik cep telefonuna kadar birçok cep telefonunun koleksiyonunda olduğunu belirtti.

Koleksiyonunda bulunan telefonları gören insanların, geçmiş cep telefonu teknolojisi karşısında tebessüm ettiğini söyleyen Alparslan, koleksiyonda bulunan telefonların birçoğunun ayrı hikayesi olduğunu da ifade etti.