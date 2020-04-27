Sadece 5 Kişinin Alabileceği 250 Bin Dolarlık Bilardo Masası

Rolls-Royce sahipleri için tasarlanan özel bir bilardo masası, tam 250 bin dolar fiyat etiketiyle lüks kelimesinin hakkını veriyor. Kristal taşlarla ve 14 ayar altınla bezenen masa, istenildiği takdirde masa tenisi istenildiği takdirde de yemek masası olarak kullanılabiliyor.

Zengin olmak, her ne kadar herkesin hayali de olsa sadece az sayıdaki insan 'gerçekten' zengin kelimesinin altını doldurabiliyor. Bizler de Webtekno ekibi olarak sizlerle zaman zaman, sadece gerçek zenginlerin sahip olabileceği sınırlı sayıda üretilen bazı özel ürünleri aktarıyoruz ve şimdi bir kez daha böyle bir ürünle karşınızdayız.

Sizlere bahsedeceğimiz ürün, Rolls-Royce temalı bir bilardo masası. Sadece 5 adet üretilen bu bilardo masası, 250 bin dolar değerinde. Peki tam anlamıyla zenginlere hitap eden bu bilardo masası tüketicilere neler sunuyor ve neden bu kadar pahalı? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, 250 bin dolar değerindeki bilardo masasının detaylarına bakalım.

250 bin dolar değerindeki o bilardo masası

Rolls-Royce sahiplerini hedefleyen bu özel yapım bilardo masası, siyah renkli pleksi panellere ve 14 ayar altın levhaları olan bir tasarıma sahip. Masa, boylu boyunca yerleştirilen kristallere, LED aydınlatmaya ve tamamen benzersiz özel toplara sahip. Bu nedenle bu özel bilardo masası, milyonlarca örneği olan sıradan bilardo masalarından ayrılıyor.

250 bin dolar değerindeki bu bilardo masasının tek hüneri, klasik bir bilardo masası olarak kullanılabilmesi değil. Öyle ki bu bilardo masasına sahip olma imkanı yakalayan kişiler, bilardo masasını masa tenisi için de kullanabilecekler. Ayrıca masanın sahipleri, bilardo masasını istedikleri takdirde yemek masası haline de çevirebiliyorlar.

Tamamen lüks eşya meraklıları için inşa edilen bu bilardo masasının gerçekten satın alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Ancak bu bilardo masasının Rolls-Royce sahiplerine odaklandığını düşündüğümüzde, bu bilardo masasının da talibinin çıkabileceğini söyleyebiliriz.