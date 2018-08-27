250 Milyon Yıl Önce Dünya'daki Yaşamı Yok Eden Olay

Yaklaşık 252 milyon yıl önce, üzerinde yaşadığımız Dünya çok büyük bir felaket atlattı ve üzerindeki canlı yaşamı hayli değişti.

Sibirya’da sürekli devam eden çok büyük volkanik patlamalar, gezegenin kalın bir kül bulutuyla yaklaşık 1 milyon yıl boyunca kaplanmasına sebep oldu. Bu süre içerisindeyse o zaman yaşayan canlıların büyük bir kısmı yok oldu. Bu olay “Büyük Ölüm” olarak adlandırılıyor ve Dünya’nın şu ana kadar deneyimlediği en büyük yok oluş felaketi olarak biliniyor. Deniz canlılarının yüzde 96’sı, karada yaşayan omurgalıların ise yüzde 70’i bu olay esnasında yok oldu.

Büyük Ölüm’ün etkileri öyle fazlaydı ki gezegende yaşanan aşırı ısınma karbondioksit miktarını artırdı. Ayrıca ozon tabakasına da zarar verdi; bu yüzden bitkilerin yaşaması çok zorlaştı. Aynı zamanda meydana gelen volkanik patlamalar o kadar yoğun ve şiddetliydi ki 1.5 milyon kilometreküplük lav akıntısının Dünya yüzeyine çıkmasıyla, arkasında şimdi Sibirya Tuzakları olarak bilinen ve akıntı bazaltlardan oluşan çok büyük bir volkanik kaya bıraktı.

Fransa’daki Petrografik ve Jeokimyasal Araştırmalar Merkezi’nde çalışan jeolojist Michael Broadley, “Yok olma olayının etkileri o kadar büyüktü ki bilim insanları Sibirya’daki akıntı bazaltların neden benzer patlamalardakinden daha ölümcül olduğunu merak ediyorlardı.” sözleriyle olayın boyutuna dikkat çekti. Şimdiyse bilim insanları bunun sebebini anladıklarını düşünüyorlar.

Buna göre yerin altında saklı kalan uçucu maddeler Sibirya litosferine salınarak, hala devam eden patlamaların etkisini artırdı. Bu yüzden ozon tabakası zarar gördü ve kitlesel yok olmaya “katkı sağladı”.