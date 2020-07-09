270 Kadranlı Otomobile 427 km/s Hız Cezası Kesildi

Bir ay önce Balıkesir'e 270 kadranlı bir otomobil ile yolculuk gerçekleştiren Fırat Diyaroğlu, kendisine 427 km/s hızla radara girdiği için para cezası kesildiğini söyledi. Söz konusu aracın bu hıza ulaşamayacağını belirten Diyaroğlu, sistemdeki hatanın bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti.

Günümüzde otomobillerin hız sınırlarına uyup uymadıkları, elektronik sistemler ile kontrol ediliyor. Ancak sizlerin de bildiği gibi her elektronik sistemde hata gerçekleşme ihtimali bulunuyor ve bu hataların tespit edilip düzeltilmesi gerekiyor.

Elektronik sistemlerin ne denli ilginç hatalar yapabileceği geçtiğimiz günlerde bir kez daha anlaşılmış oldu. Geçtiğimiz ay bir iş görüşmesi için Bursa-İzmir yolunu kullanarak Balıkesir’e gittiğini ifade eden iş insanı Fırat Diyaroğlu, beklenmedik bir hız cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Söz konusu yolculuktan bir ay sonra EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kayıtları göz önüne alınarak kendisine 427 km/s hız yaptığı gerekçesiyle 288 TL para cezası kesildiğini ifade eden Diyaroğlu, aracının 270 km/s kadranlı olduğunu ve bu hıza kesinlikle ulaşmadığını belirtti.

Herhangi bir yasal sorun ile karşılaşmamak için her hâlükârda söz konusu para cezasını ödediğini ifade eden Diyaroğlu, hatanın EDS’den kaynaklandığını öne sürerek yetkililerin başka vatandaşların mağdur olmaması için sistemdeki hatayı düzeltmesi gerektiğini belirtti.

427 km/s hızla gittiği için ceza yiyen aracın hız göstergesi

Diyaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Balıkesir'e müşterimle görüşmeye gitmiştim. Bir ay sonra bana ceza geldi. Cezayı görünce şaşırdım, 427 kilometre hızla radara girmişim. Bu arabanın kadranı 270 olmasına rağmen bu arabanın yapacağı maksimum hız 260-265. Ben bu arabayla 427 ile radara girmişim. Gördüm şaşkına döndüm. Bir hata olduğunun farkındayım ama ben ne olur ne olmaz diye cezayı ödedim. Bir an önce bu hatanın giderilmesi lazım. Çünkü ben yedim ödedim, başka sürücüler mağdur olmasın” ifadelerini kullandı.