29 Yaşındaki April Koh, Bir Girişimi Yöneten En Genç Kadın

Mental sağlık platformu olan Spring Health’ın CEO’su 29 yaşındaki April Koh, milyarlarca dolarlık bir girişimi yöneten ve liderlik eden en genç kadın unvanına sahip oldu.

İstihdam, eğitim, toplumsal rol, iş gücü, statü ve daha birçok konuda dünya genelinde cinsiyet eşitliği ve kadınların hak ettiği değer ne yazık ki halen tam olarak sağlanabilmiş değil. Fakat bilinçli insanlar ve mücadeleci kadınlar sayesinde artık tamamıyla umutsuz ve karamsar bir tabloyla da karşı karşıya değiliz.

Kadını sadece ev işlerinden ibaret gören bir görüşün aksine, zor ve güzel işler başaran kadınlar ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında bu algıyı yok ediyor. Mental sağlık alanında hizmet veren Spring Health’ın 29 yaşındaki CEO’su April Koh da bu örnekler arasında yer alıyor.

Milyarlarca dolarlık bir girişime liderlik eden en genç kadın:

29 yaşındaki April Koh, değeri 2 milyar dolar üzerinde olan ve dünya çapında 200’den fazla ülkeye yayılmayı planlayan mental sağlık platformu Spring Health’ın CEO’su olarak başarılı bir şekilde liderlik görevini üstleniyor. Çabası ve cesareti dolayısıyla takdir toplayan Koh, milyarlarca dolarlık bir girişime liderlik eden en genç kadın girişimci konumunda bulunuyor.

April Koh, Spring Health’ı farklı kılan şeyin; şirketin sadece zengin teknoloji şirketlerinden çalışanlara değil, her türlü sosyoekonomik geçmişe ve sağlık ihtiyacına sahip çalışanlara odaklanması olduğunu söyledi. Şirket şu anda Fortune 500'de yer alan 150’den fazla girişim ve çok uluslu şirket ile çalışıyor.