2K’nın Müşteri Hizmetlerine NBA 2K19 İçin Şikayet Yağıyor

NBA oyunlarının geliştiricisi 2K'nın müşteri hizmetlerine NBA 2K19 oyununa yönelik şikayet yağıyor.

2K’nın müşteri destek hizmeti, NBA 2K19 oyuncuları tarafından oyunda keşfedilen sorunlara yönelik şikayetleri idare etmekte zorlanıyor. Bu sorunlar arasında oyun paralarının kaybolması, ilerleme sorunları ve bir türlü bitmeyen oyunlar yer alıyor. Şu anda sorunlar genelde MyCareer modunda toplanmış durumda ve oyuncular, nakit parayla satın aldıkları oyun paralarını buraya yatırdıkları için yüklü miktarlarda oyun parası kaybetmekteler.

Oyuncular bunun yanı sıra müşteri hizmetlerine bıraktıkları ticket'ların da günlerdir – bazı durumlarda haftalardır – yanıtlanmadığından şikayetçiler. 2K destek ekibi ise bu duruma açıklık getirmek için “Normalden çok daha fazla ticket alıyoruz. Şikayetlerinizle ilgilenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Teşekkürler!” şeklinde bir tweet attı. Destek ekibi, ayrıca Reddit kullanıcılarına da, departmanın şu anda çok yoğun olması nedeniyle 7-8 gün beklemeleri gerektiğini söyledi.

Geliştirici firmanın destek ekibi, oyunda problem yaşayan tüm oyuncuların problemlerini bir ticket'lar aracılığıyla bildirmesi gerektiğini açıkladı. 2K, Ağustos ayında Belçika ve Hollanda’nın kumar oynamaya yönelik yasalarına uyum sağlamak adına oyun içinde yapılan eşya satışlarında bazı değişikliklere gitmişti.