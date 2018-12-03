3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin Tarihi Belli Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ve bölgede kurulacak Türk Bilim Üssü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ülkemizdeki bilim insanlarının Beyaz Kıta'ya gidiş tarihini ve projeye dair detayları paylaştı. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin herhangi bir hava muhalefeti olmaması durumunda 25 Ocak 2019'da gerçekleşeceğini belirtti.

Uzunca süredir temel ilk yardım eğitimi, yangınla mücadele, süratli bot kullanma gibi birçok alanda yoğun bir eğitim süreci geçiren bilim insanları, son hazırlıklarını tamamlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile görüştü ve projenin son durumu hakkında bilgiler aldı.

Bakan Varank'ın konuyla ilgili açıklamaları:

"Hava şartları müsaade ederse 25 Ocak 2019'da 3. seferimizi yapacağız. Bu sefere 11 Türk bilim insanı ve 4 yabancı araştırmacı katılacak. Buraya gidecek heyetimiz orada ilk defa geçici Türk Bilim Üssü kurma çalışmalarını gerçekleştirecek. Bunun yanında, 8 Türk bilim insanı bölgede bulunan diğer yabancı araştırma üslerinde ve bölgedeki araştırma gemilerinde bilimsel faaliyetlerine devam edecek.

Biliyorsunuz burada gözlemci statüsündeyiz, konumumuzu danışman ülke yapabilmemiz için birtakım şartları yerine getirmemiz gerekiyor. 3. seferimiz de bu şartlardan birisi. İnşallah bu şartları yerine getirdikten sonra Antarktika'da danışman ülke konumuna geçeceğiz ve oradaki kalıcı üssümüzü kuracağız."

Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, oldukça zorlu bir eğitim sürecinden geçildiğini ve bunun sefer için büyük önem taşıdığından söz etti. Antarktika'ya giden araştırmacılar için bu eğitimin zorunlu olduğunu söyleyen Özsoy, Kore'de eğitimin iki hafta sürdüğünü, bazı ülkelerinse bu eğitimi bir güne sıkıştırdığını belirtti. İlgili çalışmaları geçekleştirerek Türkiye için uygun bir takvim oluşturduklarını belirten Özsoy, oldukça kapsamlı bir eğitim süreci geçirildiğinin altını çizdi.